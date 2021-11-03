شوف عروض مكتبة جرير أيباد برو وسماعات الألعاب وتنزيلات خطيرة في الجمعة البيضاء

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عروض جرير اليوم
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- كود خصم جرير سماعة رأس الألعاب بلاي ستيشن 4 وبها منفذ للصوت يبلغ سعرها 199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير والعاب جرير سماعة بلاي ستيشن 4 للالعاب لاسلكية بي دي بي يبلغ سعرها 299 ريال سعودي.
- عرض جرير سماعة بي دي بي اكس بوكس للالعاب سلكية ذات منفذ الصوت يبلغ سعرها 119 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير جهاز ابل 2020 آيباد برو جهاز لوحي الجيل الرابع يبلغ سعره 5,899 ريال سعودي.
- جرير ايباد برو جهاز ابل 2020 آيباد برو كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع يبلغ سعره 4999 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير جهاز أبل آيباد ميني كمبيوتر لوحي واي فاي 7 بوصة سعة 256 جيجابايت يبلغ سعرها 2399 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير جهاز أبل آيباد ميني 5 يدعم الجيل الرابع 7 بوصة 64 جيجابايت للسعة ويبلغ سعره 2349 ريال سعودي.
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