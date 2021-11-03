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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس وتخفيضات مذهلة على مستلزمات المطبخ الغذائية والكهربائية في المقال التالي
عروض العثيم ليوم الخميس، تتوافر منتجات متعددة في هايبر عبدالله العثيم، وتستطيع الحصول على أسعار مغرية وشراء كل مستلزمات العناية الشخصية والمنتجات الغذائية، حيث يحتوي هذا الهايبر على اللحوم والخضروات والأسماك والمعلبات والأرز والسكر وغيرها من المنتجات المختلفة، وتستطيع شراء كل ذلك بأفضل سعر في السوق على الإطلاق في هذا الهايبر المميز.
عروض العثيم ليوم الخميس وأحلى هدايا الخصم على السلع الغذائية ومقاضيك الشهرية
عروض العثيم الاسبوعية
إذا كنت تريد الذهاب لمكان واحد وشراء كل احتياجات المنزل بأفضل سعر، ليس عليك سوى زيارة هايبر عبد الله العثيم حيث يقدم عروض وخصومات لا مثيل لها، وهناك تخفيضات لكل المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات والعصائر والمعلبات ومنتجات الألبان.
مهرجان الطازج العثيم
- عروض العثيم يبلغ سعر كيلو لحم العجل البلدي بدون العظم 39.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين يبلغ سعر كرتونة الجوافة 9.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم يبلغ سعر كيلو عصير برتقال 3.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية 2 كيلو لبنة بيتار طازجة 29.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين الهيل الأخضر البرطمان حجم 250 جرام يبلغ سعره 49.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم يبلغ سعر صانع طعام هومر 169 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم يبلغ سعر الميكرويف 20 لتر 149 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم يبلغ سعر قلاية زيت كولين 119 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب يبلغ يبلغ سعر الخلاط 59 ريال سعودي.
- عروض العثيم الالكترونية يبلغ سعر المكنسة الكهربائية 99 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم يبلغ سعر البصل الأحمر الكيلو منه 5 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده يبلغ سعر شاي ربيع المذاق الاصلي 200 كيس 20 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم يبلغ سعر أرز أبو صقر بسمتي 50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه يبلغ زيت عافيه 35 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم يبلغ سعر صابون تايد مركز الأصلي 7 كيلوغرام 45 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم لحم عجل بلدي بالعظم الكيلو منه 33.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول لحم خروف بربري بالعظم 53.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم كيلو جبنة تشيزا لاند براميلي 20 ريال سعودي.
- اسعار العثيم من بروشور العثيم كيلو جبنة تشيز لاند حبة البركة 20 ريال سعودي.
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