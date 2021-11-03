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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده ثلاث ايام وتنزيلات رائعة على السلع الغذائية الطازجة في المقال التالي
عروض هايبر بنده ثلاث ايام، هناك العديد من عروض التوفير التي يقدمها هايبر بنده حيث تستطيع شراء كل أنواع الدجاج وصنع أفضل الأكلات، ويرغب ربات البيوت في الحصول على جميع مستلزمات الأطعمة من البهارات والمكسرات والخضروات والنكهات المختلفة، ويوجد فروع لهايبر بنده متعددة، ويمكنك الحصول على أنواع من اللحوم والأسماك والمعلبات والمنتجات الخاصة بالعناية والشعر والبشرة وغيرها من هذا الهايبر.
عروض بنده اليوم الخميس وتخفيضات هائلة متنوعة على السلع التموينية الغذائية
عروض بندة وهايبر بندة لهذا الاسبوع
هناك عروض أسبوعية على المنتجات الغذائية في هايبر بندة كما يوجد مهرجان خاص بالأجهزة الإلكترونية وتستطيع الحصول على كل المنتجات من هذا الهايبر بأفضل سعر لسوق البيع بالتجزئة، حيث لو كنت تريد شراء الأسماك واللحوم والمجمدات والخضروات والفواكه تستطيع زيارة الفرع الأقرب لك والاستفادة من التخفيضات والخصومات.
عروض بنده وهايبر بنده
- عروض هايبر بنده دجاج التنمية الطبق يحتوي على ثلاث قطع حجم الواحدة 700 جرام يبلغ سعره 29.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم دجاج متبله تندوري التنمية حجم 600 جرام يبلغ سعره 9.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة دجاج رضوى 1000 جرام للكيس يبلغ سعره 16 ونصف ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع صدور دجاج اليوم سيلين حجم 900 جرام يبلغ سعره 35.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم دجاج امريكانا حجم العبوة 270 جرام يبلغ سعره 12.95 ريال سعودي لل حبتين.
- عروض بنده جدة اصابع امريكي الدجاج 400 جرام للعبوه يبلغ سعر العبوتين 23.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده أصناف صدور دجاج بدون عظم والجلد سدايا يبلغ حجمها 450 جرام سعرها 11.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع ذرة حلوة كاملة الحبة بنده 340 جرام للعبوة حجم العبوتين ستة ونصف ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده فول مدمس بالخلطة المصرية حدائق كاليفورنيا 3 عبوات حجمها 450 جرام يبلغ سعرها 18.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة لب المانجو كيلو يبلغ سعره 18.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية دجاج فدايا 800 جرام يبلغ سعر العبوتين 21.75 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في بنده جبنه المراعي 24 قطعه حجم العبور 432 جرام يبلغ سعره 24.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي حليب المراعي يبلغ سعره 26.95 ريال سعودي للكرتونة.
- عروض بنده جده دجاج ستربس السنبلة 750 جرام العبوة يبلغ سعره 45.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم زيتون يبلغ سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده روستو بقري برازيلي الكيلو يبلغ 29.95 ريال سعودي.
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