شوف عروض العثيم مقاضيك الشهرية في الفترة من 3 نوفمبر حتى 9 نوفمبر 2021

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عمر شويل - جدة عروض العثيم مقاضيك الشهرية في الفترة من 3 نوفمبر حتى 9 نوفمبر 2021 ، تحرص دائماً أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية على تقديم أفضل العروض والتخفيضات الأسبوعية على المنتجات المختلفة الغذائية والغير غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية والتي يحتاجها المنزل، وتتفاوت الأسعار حتى تناسب جميع فئات المجتمع، وأسواق العثيم السعودية هى من أكبر سلاسل الأسواق المركزية بالمملكة وتأتي في المركز الثاني من حيث المبيعات بعد بندة ومقرها الرئيسى الرياض.

مجلة عروض العثيم مقاضيك الشهرية في الفترة من 3 نوفمبر حتى 9 نوفمبر 2021 أو حتى نفاذ الكمية

لقد أعلنت أسواق عبدالله العثيم بالمملكة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن موعد مهرجان التوفير مقاضيك الشهرية معنا أوفر وكذلك أوضحت الرابط الخاص بمجلة العروض

أقوى عروض وتخفيضات العثيم بمهرجان مقاضيك الشهرية

تقدم أسواق عبدالله العثيم بالمملكة أقوى العروض الترويجية على المنتجات الغذائية والغير غذائية، وفيما يلي نقوم بتوضيح بعض هذه العروض:

1. العروض على زيوت الطهي

زيوت الطهي هي أحد أهم المكونات التي لاغنى عنها عند إعداد الوجبات، ويزداد عليه الطلب بكثرة حيث يتم استهلاكه بشكل مستمر لذلك تقدم أسواق عبدالله العثيم أقوى العروض على زيوت الطهي

زيت زيتون عافية اكسترا 2 لتر بسعر 48.95 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال سعودي.

زيت عافية ذرة 2 * 1.5 لتر بالإضافة إلى عبوة 500 ميللي بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال سعودي.

2. العروض على الإلكترونيات

تقدم أسواق عبدالله العثيم أقوى العروض على الإلكترونيات بعدة فروع ومنها الرياض، بريدة، تبوك، شقراء، المجمعة، آبهاء، حفر الباطن، رفحاء، الاحساء، الدمام ومن أهم هذه العروض

خلاط مولينكس لتر ونص بسعر 119 ريال سعودي.

غلاية ماء زجاج كوولين سعة 1.7 لتر بسعر 49 ريال سعودي.

قطاعة خضار كينوود بسعر 99 ريال سعودي.

تقوم شركة العثيم السعودية بالعديد من النشاطات مثل تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية وكذلك تجارة الأدوات المنزلية والأسماك واللحوم، وتمتلك أسواق العثيم العديد من الفروع بالمملكة تتنوع مابين سوبر ماركت وهايبر ماركت وركن، وتقوم بتجارة الجملة والتوزيع من خلال ثلاثة منافذ بيع رئيسية وهي تعمل دائمة بكل جهد لزيادة فروعها.