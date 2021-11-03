نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض على مقاضيك الشهرية بأقل الأسعار داخل أسواق عبد الله العثيم في المقال التالي

لا يمكنك تفويت مهرجان عروض على مقاضيك الشهرية داخل أسواق عبد الله العثيم، حيث تقدم أسواق عبد الله العثيم داخل المملكة عدد من العروض على جميع احتياجاتك الشهرية واليومية وعلى جميع المنتجات واحتياجات المنزل وبأقل الأسعار، كما تسري العروض منذ يوم الأربعاء 3 نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء 9 نوفمبر من الشهر الجاري أو حتى نفاذ الكمية. عروض على مقاضيك الشهرية من العثيم: اشتري عرض العثيم على جبن المراعي طعم قشطة 2 × 900 جم، بسعر خاص وهو 29.95 ريال سعودي بعد الخصم من أسواق عبد الله العثيم، أما بالنسبة لسعر المنتج قبل الخصم فهو 43.95 ريال سعودي، مما يجعلك توفر 32% من السعر الأصلي عند شرائك المنتج من أسواق عبد الله العثيم.

يمكنك الحصول على تونة هناء خفيف 185 جم، 3 حبات بسعر خاص وهو 17.25 ريال سعودي قبل الخصم، أما عند شرائك المنتج من العثيم ستأخذه بسعر 13.95 ريال سعودي، أي ما يجعلك توفر حوالي 19% من السعر الأصلي قبل الخصم، كما أن التونة لها فوائد عديدة فهي غنية بالبوتاسيوم المعروف بخفض ضغط الدم وأحماض أوميجا 3 الدهنية مع البوتاسيوم فهي لها تأثير مضاد للالتهابات على نظام القلب والأوعية الدموية، والذي يعمل بدوره على الحفاظ على الجسم عن طريق خفض معدل ضغط الدم، وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، أيضا التونة هي أحد العناصر الغنية بالمنجنيز والزنك وفيتامين ج والسيلينيوم، والذي يجعلها تساعد بدورها في تقوية جهاز المناعة.

وفر ما يقرب من 16% عند شرائك دجاج مجمد ساديا 10 × 1000 جم من أسواق عبد الله العثيم. سعر الكرتون قبل الخصم 148 ريال سعودي، أما بعد خصم 16% أصبح سعر المنتج 123.95 ريال سعودي. ومن الأسباب المشجعة على شرائك هذا العرض هو فوائد الدجاج العديدة ومنها أنه يحتوي على السيلينيوم والمعادن الأساسية. والتي تُساهم في عملية الأداء الأيضي فالدجاج جيد لعمل الغدة الدرقية. وللتمثيل الغذائي بالإضافة إلى ذلك أنه يحتوي على فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية. ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية. مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض على مقاضيك الشهرية بأقل الأسعار داخل أسواق عبد الله العثيم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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