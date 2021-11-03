شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم 60% حتى نهاية الاسبوع

عروض العثيم الأسبوعية، تعتبر أسواق العثيم من ضمن أكبر الأسواق التي تعمل على تقديم الخصومات والعروض المذهلة والقوية جدًا، وكذلك الخصومات والعروض على العديد من السلع والمنتجات الغذائية، وأيضًا الأجهزة الإلكترونية وغير ذلك، التي يرغب الكثير من الأشخاص معرفة تلك العروض والخصومات لكي يحصلوا على كافة ما يرغبون به، حيث أن سوق العثيم يكون شديد الحرص على تقديم الخصومات والعروض المتنوعة حتى يستفيد الكثير من الزبائن منها.

عروض العثيم الأسبوعية 40% حتى نهاية الأسبوع أو نفاذ الكمية

عروض العثيم الأسبوعية

يكون هايبر العثيم مستمرًا في أن يقوم بتقديم أقوى وأكبر العروض اليوم الموافق الواحد من شهر أكتوبر سنة 2021، كما أن الشعار الخاص بالسوق هو أنه مستعد تمامًا من أجل العودة إلى المدارس والدراسة والذي يكون عن طريق توفير الكثير من السلع التي يستهلكها العديد من الأعمار الدراسية، وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.

عروض العثيم المملكة العربية السعودية

خصومات العثيم الشهرية 250 جرام من جبن فريكو الفلمنك يكون سعرها 34.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم 250 جرام من فريكو الجودة يكون بسعر 34.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية سعر حلاوة الشوكولاتة أو السادة يكون 29.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية 250 جرام لانشون من النوع ماي ميت يكون بسعر 17.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم الأسبوعية

تنزيلات العثيم الشهرية 150 + 450 جرام من لبن نيدو بسعر 159.95 بدلًا من 189.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية 395 جرام للبن المكثف من النوع لونا سعره يكون 20.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي. عروض العثيم الشهرية 400 مل من لاكتيل يكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.25 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليومية

أقوى الخصومات اليومية بجميع فروع العثيم بالمملكة العروض متاحة حتى نفاذ تالكمية، الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.