نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اكسسوارات الجوالات اليوم في المملكة السعودية وتخفيضات اكسترا extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اكسسوارات الجوال اليوم أوفر من متجر اكسترا الإلكتروني extra، ويُعد موقع اكسترا من أكبر متاجر السعودية الإلكترونية والأشهر، سلسلة من العروض الشهرية والتي توفر العديد من طرق الدفع المرنة، فهو مختص بعرض أحدث الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية المتنوعة، ويقدم إلى جميع عملائه في المملكة السعودية أقوي التخفيضات والخصومات على كافة اكسسوارات الجوالات وذلك ضمن سلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى للبيع بالتجزئة على جميع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في الفترة الممتدة إلى يوم 13 نوفمبر لعام 2021، تعرف على المزيد من التفاصيل في التالي.

عروض اكسترا اكسسوارات الجوالات

تضم تخفيضات اكسترا extra مجموعة متنوعة من السوار الرياضي، السماعات اللاسلكية، بنك الطاقة للعديد من إصدارات الهواتف الذكية المتاحة على موقع متجر اكسترا، وتتيح للزائر خدمة الشراء من اكسترا أونلاين، بحيث تسمح له بإختيار ما يرغب به من منتجات، وتضمن عملية توصيل وشحن حتى باب المنزل، كما توفر طرق متعددة للدفع منها الدفع نقدًا عند الاستلام، ومنها الدفع من خلال البطاقات الإئتمانية، وإليكم أفضل خصومات اكسترا اكسسوارات الجوال.

تخفيضات اكسترا اليوم

Mi smart tracker Banda 6 السوار الرياضي المقدم من شاومي سوار التعقب الذكي موديل 6 المميز بعدد كبير من المزايا وذلك بخلاف التصميم الرياضي المميز والجذاب للسوار وإليكم المواصفات وبعض المميزات:

يأتي السوار بشاشة ذكية بحجم 1.53 بوصة.

السوار يأتي بشكل رياضي باللون الأسود الأنيق والمميز.

مقاومة السوار للماء وتأقلمه مع الظروف المناخية المتنوعة.

التعرف التلقائي على مختلف أنواع التمارين الرياضية.

السوار متوفر في موقع اكسترا الإلكتروني أو في متاجر اكسترا المنتشرة في كافة أرجاء المملكة بسعر 139 ريال سعودي بدلًا من 198 ريال.

اكسترا extra

مع أوكي قاعدة شاحن لاسلكية Aukey وداعا لأسلاك الشاحن التقليدي يقدم متجر extra قاعدة الشاحن اللاسلكية المميزة المقدمة من Aukey والمدعمة بأحدث التقنيات الإلكترونية الحساسة والمميزة.

قاعدة مميز من نوع 3 في 1 حيث تتيح لك شحن عدد 3 أجهزة إلكترونية (جوال، ساعة ذكية، أيربودز) في أن واحد.

سرعة الشحن بقوة 10 واط.

قاعدة الشاحن مصممة بشكل جذاب ومميز باللون الأسود.

متوفر في متاجر اكسترا الإلكترونية بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 198 ريال بخصم يجتاز 50% من السعر.

عروض اكسترا السعودية

إليكم عرض هواوي فري بودز3 فري بودز 3 سماعة الاتصال اللاسلكي بالبلوتوث المقدمة من هواوي والمدعة بأحدث أجهزة الاستشعارات الصوتية والتي تحتوي على عدد كبير من المميزات منها:

التصميم المميز والأنيق للفري بدز والذي صمم ليناسب جميع أحجام الأذن.

الفري بودز مدعمة بتقنية إلغاء الضجيج الذكية.

متاحة بثلاثة ألوان مميزة الأبيض والأحمر والأسود.

الفري بودز متاحة في موقع اكسترا الإلكتروني بسعر 369 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال خصم يصل إلى 44% من السعر.

اكسترا اكسسوارات الجوالات