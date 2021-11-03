نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الدانوب ماركت اليوم على العديد من السلع بأقل الأسعار بجميع الفروع فقط حتى نفاذ الكميات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل الأسعار وأفضل الجودات في الأسواق يعود لكم ماركت الدانوب بأقوى عروض الدانوب الأسبوعية على كافة أنواع السلع والمنتجات بأنواعهم المختلفة، من:أجهزة كهربائية، أدوات منزلية، لحوم، ودواجن، وأسماك، وفاكهة، وخضروات، وغيرهم من المنتجات الغذائية المتنوعة، كما يوفر الماركت خصومات عديدة أخرى على كل ما يحتاجه المنزل من سلع، كل هذا وأكثر تجدونه تفصيلاً عبر موقع ثقفني.

عروض الدانوب ماركت خلال شهر نوفمبر على الشكولاتات بأنواعها

من داخل ماركة الدانوب نقدم لكم أقوى التخفيضات على أسعار كافة أنواع الشكولاتات والقهوة، ومنها: خصم خاص على سعر القهوة بأنواعها من ستاربكس، كما يوفر الماركت خصم آخر على سعر كبسولات السبريسو من ستاربكس، وعرض آخر على سعر قهوة النسكافيه Nescafe، وعلى سعر شكولاتة كادبوري ديري ميلك، كما تجدون خصم مميز على سعر الشكولاتة القابلة للدهن من ماركة نوتيلا، وعلى سعر شكولاتة فريرو روتشيه المميزة، كما يتوفر أيضاً خصم خاص على سعر مكرونة قودي بأشكالها المختلفة.

خصومات الداموب ماركت من اليوم وحتى نفاذ الكميات

كما نقدم لكم أيضاً أفضل عروض اليوم الواحد على جميع أنواع الحلويات والمخبوزات الطازجة، ومنها: خصم خاص على سعر كيكة الماربل، وعلى سعر كيكة جالكسي، وعلى سعر تارت الشكولاتة المميز، كما يتوفر خصم آخر على سعر مافن الشكولاتة، الكيكة الانجليزية بالشكولاتة الداكنة، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر كوكيز الشكولاتة، وغيره على سعر الكريب، وكذلك على سعر خبز التوست البريوش، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر البيتي فور الحلو، وعلى سعر المعمول العضوي بالقمح الكامل والتمر، وأيضاً على سعر المعمول العضوي بالشوفان الكامل الحبة.

عروض أخرى وخصومات مميزة من الدانوب لفترة محدودة

خصومات أخرى من هايبر الدانوب على جميع أنواع الفواكه الطازجة والخضراوات، ومنها: خصم خاص على سعر الكابوتشي المصري، وعلى سعر الجزر، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر الشمام الموسمي من الدانوب، وعلى سعر اليوسفندي الأسترالي، كما تجدون أيضاً خصم خاص على سعر التفاح الحلا بالكيلو، وكذلك يوجد بالماركت خصم على سعر الليمون الكبير، والكرز، والبرتقال.