شوف عروض العثيم على جميع الأجهزة الواردة في مجلة العثيم بأسعار هائلة لا تفوتها ALOthaim

عروض العثيم تقدم أقوى العروض والخصومات على مختلف الأجهزة بأسعار هائلة. كما تتميز أسواق عبد الله العثيم بكثرة ومئات المنتجات المختلفة التي تعرضها في مختلف المعارض والأسواق في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. ومن هذه المنتجات والأجهزة المختلفة التي سوف نقدمها في هذا المقال الأجهزة الكهربائية، والمنزلية والإلكترونية.

أقوى عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية

تقدم العثيم مجموعة هائلة من العروض المميزة على على الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية، والشاشات الإلكترونية المميزة.

شاشة امبيكس ال اي دي سمارت، بشاشة عرض مقاسها 32 بوصة، تلفزيون ذكي. كما أن دقة عرض الشاشة عالية الوضوح اتش دي، وبها منفذ يو اس بي. احصل عليها بسعر 649 ريال سعودي.

احصل على شاشة جي تين ال دي سمارت، وبها شاشة عرض حجمها 55 بوصة، تلفزيون ذكي. بالإضافة لدقة وضوح الشاشة الترا اتش دي 4K، وتتميز بعدة مميزات جيدة. بسعر 1549 ريال سعودي.

احصل على مسرح منزلي جيباس 2 في 1. بسعر 199 ريال سعودي.

حصري في فروع العثيم جوال سامسونج اي 03 اس، بشاشة عرض مقاسها 6.5 بوصة، ببطارية سعتها 500 مللي أمبير. كما أن الجهاز مدعم بشبكة 4G، وذاكرة سعتها 3 جيجا بايت، ويعمل بنظام أندرويد، ودقة الكاميرا 2+2+13 ميجا بكسل. بسعر 429 ريال سعودي.

احصل على جوال تكنو كي اف 8، بشاشة عرض مساحتها 6.5 بوصة، وبطارية 500 مللي أمبير، وشبكة 4G. كما أن مساحة الهاتف 12 جيجا بايت، وكاميرا بدقة 48 ميجا بكسل، ومدعم بنظام التشغيل أندرويد. بسعر 599 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الكبرى على الأجهزة المنزلية في مختلف متاجره

قدر ضغط بيستر أكبر مقاس سعته 11 لتر، للحبة بسعر 110 ريال سعودي.

احصل على طقم قدر من جي برو، الطقم يتكون من 12 حبة، بسعر 199 ريال سعودي.

مقلاة كيتشنجر جرانيت، الطقم مكون من 2 حبة، بسعر 47.95 ريال سعودي.

طقم حافظة طعام سوبر ماكس، يتكون الطقم من 3 قطع، بسعر 39 ريال سعودي.

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية بأسعار مذهلة