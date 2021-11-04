شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة لمدة 5 أيام تصل ل 60% ألحق التخفيضات

عروض بنده السعودية، سوق بنده يعمل على تقديم أكبر وأروع الخصومات وكذلك العروض المذهلة للغاية اليوم الموافق الثالث من شهر نوفمبر في سنة 2021، إلى كافة عملاء سوق بنده، حيث أن الكثير من الأفراد ينتظرون تلك العروض والخصومات المتواجدة في الهايبر لكي يقوموا بشراء ما يحتاجون إليه، فإن الهايبر يطرح كافة المستلزمات والمنتجات الغذائية وأيضًا الغير غذائية بالأسعار المتناسبة مع كل الأفراد.

عروض بنده شهر نوفمبر تصل ل 60% الحق الخصومات والتخفيضات

عروض بنده السعودية

خصومات بنده تعد من الشركات التي تم تأسيسها في عام 1979، وصارت الشركة من ضمن الشركات التي تختص بالسوق التجاري، وهذا لكي يتم بيع جميع المنتجات والمستلزمات الغذائية، ثم انتشرت بمقدار كبير حتى أصبحت من الشركات الشهيرة جدًا في هذا المجال عند توافر الكثير من المجموعات التي تختص في صافولا والتي استحوذت عليها منذ آخر القرن العشرين إلى هذا اليوم، حيث أن الشركة تتضمن في تلك الفترة عن ما يزيد عن مائتي فرع يتم توزيعهم في ثمانية وثلاثون مدينة بالمملكة العربية السعودية.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على 10 كيلو جرام من الأرز الأبيض من النوع بنجابي الشعلان يكون بسعر 57.95 بدلًا من 79.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم 650 مل من المايونيز من النوع مازولا يكون بسعر 8.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده 910 جرام من الكاتشب الطماطم للعبوة الضاغطة من النوع هاينز يكون سعرها 10.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

اثنين لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز من النوع رحمة يكون سعرها 37.95 بدلًا من 65.75 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية