شوف عروض اكسترا للجوالات في السعودية بتخفيضات الجمعة البيضاء لفترة محدودة extra

تقدم شركة اكسترا extra السعودية عروض لا تقاوم على جميع أجهزة الجوال بمختلف الماركات الشهيرة منها والغير شهيرة، فنجد في عروض اكسترا جوالات أوبو، هواوي، آبل، فيفو، سامسونج، وغيرها بأسعار مختلفة كليًا عن أسعار متاجر السعودية الأخرى؛ ذلك لأن العروض تأتي بخصومات متميزة بداية من خصم 10% وحتى خصم 50%، لذا إذا أردت اغتنام الفرصة والحصول على جوالك المستقبلي بأفضل الإمكانيات وأقل سعر، قم بزيارة أي فرع من فروع اكسترا السعودية أو عن طريق طلب المنتج أون لاين في الفترة بين 28 من أكتوبر وحتى 13 نوفمبر لعام 2021.

عروض اكسترا للجوالات في السعودية بتخفيضات الجمعة البيضاء

بعد إصدار ايفون 13 اعلنت شركة آبل عن إصدارات مختلفة للهاتف وأشهرها ايفون 13 برو الذي يتميز بشاشة مقاومة للماء والغبار من نوع super retina XDR بحجم 6.1 بوصة، هذا بالإضافة إلى معالج إيه 15 بيونيك الرائع، الذي يعمل على تعزيز السرعة والطاقة لأداء أفضل وإطالة فترة عمل البطارية حتى 19 ساعة، والجديد بالهاتف هو ميزة النمط السينمائي الذي يضيف تأثيرات عمق وانتقال متميزة، وهذا عن طريق الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل، والكاميرتان الخلفيتان بدقة 12+2 ميجا بكسل، ونقدم لكم فيما يلي أسعار ايفون 13 في عروض اكسترا.

اكسترا ايفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجابايت، بسعر 5699 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 ذاكرة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

اكسترا جوالات هواوي

سيطرت هواوي في الفترة الأخيرة على جوالات الفئة المتوسطة ولكن بجودة عالية، وخاصةً بعد اصدار جوال هواوي نوفا 7 أي والذي يُمكن شراؤه من تخفيضات اكسترا للجمعة البيضاء 2021، وتأتي شاشة الجوال من نوع Huawei EI Punch FullView Display بحجم 6.4 بوصة، ومعالج kirin 810 ثماني النواة، الجوال مزود بكاميرا خلفية رباعية بدقة 48+8+2+2، وأمامية بدقة 16 ميجا بكسل، وكل ذلك مع بطارية قوية بسعة 4200 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بشاحن هواوي فائق السرعة بقوة 40 واط لشحن 70% من البطارية في 30 دقيقة فقط

جوال هواوي نوفا 7i رامات 8 جيجا، 128 جيجابايت، بسعر 769 ريال سعودي بدلًا من 1149 ريال سعودي.

عروض اكسترا السعودية

نعرض لكم في النقاط التالية مجموعة من جوالات فيفو التي تندرج تحت تخفيضات اكسترا الكبرى التي تقدمها لنا في شهر نوفمبر.