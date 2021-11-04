شوف عروض اكسترا الجوالات اليوم بالسعودية تخفيضات اكسترا extra أوفر وأضمن

عروض اكسترا الجوالات بأسعار خيالية، ضمن فاعليات تخفيضات اكسترا extra الكبرى يقدم موقع اكسترا السعودية الموقع الأكبر والأشهر والرائد في بيع جميع المنتجات والأجهزة الإلكترونية ومختلفة الأجهزة المنزلية عالية الجودة داخل أراضي المملكة تقدم إلى جميع عملائها في المملكة العربية السعودية أقوي التخفيضات والخصومات على جميع أجهزة الجوالات العالمية وأحدث الإصدارات العالمية من الجولات، وتسري التخفيضات إلى يوم 13 من الشهر الحالي نوفمبر لعام 2021، مزيد من تفاصيل العروض فيما يلي.

عروض اكسترا الجوالات

IPhone 13 pro max 512 GB أيفون 13 برو ماكس هو أحدث إصدارات شركة أبل العالمية، الشركة الأكبر والأشهر في إصدار الجوالات المميزة، حيث أن الإمكانيات المتوفرة في النسخة الأخيرة من الإصدار تأكد ذلك.

يأتي الجوال بسعة تخزين داخلية 512 جيجا بايت، وذاكرة رام عشوائية 8 جيجا رام.

شاشة بحجم 6.7 بوصة تحتوي على نوتش كبير.

نظام تشغيل Iso 15.

كاميرا خلفية رباعية 12+ 12+ 12+ 3D Tof، كاميرا أمامية 12+ 3D SL.

بطارية بقوة 4373 مللي أمبير.

معالج سداسي النواة تكنولوجيا 5 نانو.

متوفر في موقع ومتاجر اكسترا بالمملكة السعودية بألوان مميزة وبسعر 6.699 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا extra

يعد جهاز Samsung Galaxy Z Flip 3 5G جهاز فريد من نوعه حيث أنه جهاز قابل للطي، كما أنه مدعم بأحدث التقنيات الحديثة والحساسة وبموصفات مميزة.

يأتي الجهاز بمساحة داخلية 256 جيجابايت، وذاكرة رام 8 جيجا رام.

شاشة بحجم 7.6 بوصة.

يدعم تقنية 5G.

نظام تشغيل أندرويد 11.

كاميرا خلفية ثنائية بدقة 12+ 12 ميجا بكسل، كاميرا أمامية بدقة 10 ميجا بكسل.

بطارية بقوة 3300 ميللي أمبير.

يتوفر الجهاز بألوان مميزة جدًا وبتصميم مميز وجذاب في متاجر اكسترا بسعر 3.999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الجوالات

يعتبر جهاز ViVO Y53s هو جهاز مميز في الفئة السعرية المتوسطة والمدعم بإمكانيات كبيرة تجعله واحد من أكثر الأجهزة المميزة في الفئة المتوسطة.