شوف عروض اكسترا للهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية EXtra Offers بخصومات وتخفيضات هائلة

تعتبر عروض اكسترا المتاحة داخل المملكة العربية السعودي من أفضل العروض والخصومات التي لا يمكن غض البصر والتغافل عنها، حيث تسعى شركة اكسترا إلى توفير كل ما يهتم به كافة أفراد الأسرة السعودي فيما يخص الأجهزة الكهربائية أو أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، لا تتمثل شركة اكسترا في فرع أو فرعين داخل المملكة فحسب، بل تنتشر في كافة أنحاء المملكة ويبلغ عدد الفروع حوالي سبعة وأربعون فرعًا داخل المملكة وحوالي اثنان وخمسون آخرين في دول منطقة الخليج.

عروض اكسترا

بالإضافة إلى كافة المميزات التي تميز شركة اكسترا إلا أن أهم ما يميزها هو إتاحتها إلى نظام التقسيط من خلال فروعها المنتشرة داخل وخارج المملكة وفقًا لبعض المعايير والشروط التي تحددها.

تتمثل عروض اكسترا لأول يوم في شهر نوفمبر لعام 2021 في بعض الخصومات التالية:

خصم 50% على شاشة تليفزيون إل جي بحجم 75 بوصة عالية الجودة والوضوح بسعر 4.999 ريال سعودي بدلاً من 9.999 ريال سعودي.

كذلك يأتي براون مالتي كويك 7 بخلاط يدوي 1000 وات باللون الأسود بخصم 16.69% أي بما يقارب 549 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال سعودي.

بالإضافة إلى محضر طعام دبل فورس من مولينكس 1000 وات باللون الأسود يأتي بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 669 ريال سعودي بعد خصم 40.36%.

كذلك يصل الخصم على عجان بروسبيرو من كينود إلى 31.74% بقوة 1000 وات ذات سرعات متعددة باللون الأبيض ويصل سعره إلى 600 ريال سعودي بدلاً من 879 ريال سعودي.

عروض اكسترا للهواتف الذكية

كما تقدم خصم 38.72% على هاتف هواوي واي برايم 2019 بمساحة داخلية بسعة 128 جيجا بايت باللون البرتقالي بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 1059 ريال سعودي.

كذلك يأتي خصم 42.10% على هاتف هواوي نوفا 5 تي بمساحة ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت باللون البنفسجي بسعر 949 ريال سعودي بدلاً من 1639 ريال سعودي.

وبذلك نكون ذكرنا أهم العروض المتاحة لدى شركة اكسترا في كافة فروعها داخل وخارج المملكة سارع بزيارة أقرب فرع لك للتمتع بالعروض، وبذلك نكون قدمنا لكم عروض اكسترا للهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية EXtra Offers بخصومات وتخفيضات هائلة من خلال موقعنا موقع ثقفني من خلال هذا المقال.