شوف خصومات مميزة وهائلة على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية اليوم

تعتبر اكسترا من المتاجر الإلكترونية التي توفر إلى كافة مواطنيها مختلف العروض والتخفيضات التي تزيد قيمتها عن 50%، فإذا كنتم ترغبون في شراء مختلف الأجهزة الكهربائية يمكنكم التوجه إلى أقرب فرع من فروع اكسترا فجميعهم يعملون على مدار الأسبوع.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية

توفر اكسترا عروض على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من أبرزها الشاشات التي من أهمها كلاً من التالي:

تحتوي العروض على شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة ذكي عالية الوضوح والدقة ومتوفر عليها خصم بنسبة 50% مع هداية بقيمة 99 ريال سعودي.

تشمل العروض على شاشة سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائقة الدقة والوضوح متوفر عليها خصم بنسبة 48.89%.

يحتوي العرض على شاشة سامسونج إل جي تلفزيون 55 بوصة فائقة الوضوح متوفرة بخصم بنسبة 50%.

توافر العروض أيضا على شاشة إل جي 55 بوصة فائقة الوضوح.

يوافر العرض على شاشة سامسونج تلفزيون 70 بوصة فائقة الوضوح عليها خصم بنسبة 38.57%.

تحتوي العروض على شاشة سامسونج 85 بوصة فائقة الوضوح والدقة.

يشمل العرض على شاشة إل جي 86 بوصة فائقة الوضوح ومتوفر عليهم خصم بنسبة 62.6%.

تضم العروض على شاشة إل جي 65 بوصة فائق الوضوح وعليها خصم بنسبة 50%.

يحتوي العرض على شاشة إل جي 75 بوصة فائقة الوضوح وعليها خصم بنسبة 47%.

يشمل العرض على شاشة إل جي 65 بوصة فائقة الوضوح ومتوفر عليها خصم بنسبة 48.24%.

عروض اكسترا على المكيفات

توفر اكسترا عروض على مختلف المكيفات التي من أهمها كلأً من التالي:

توفر اكسترا عرض على مكيف كلاس برو مكيف جداري 18000 وحدة وتوزيع هواء بارد.

توفر اكسترا عرض على جري مكيف جداري 18000 تنظيف ذاتي بارد.

مكيف إل جي جداري 21500 وحدة بارد.

عرض على كلاس برو مكيف جداري 22000 وحدة توزيع هواء أربعة اتجاهات بارد.

يضم العرض على جري مكيف جداري 11600 وحدة بارد.

عروض على مكيفات شباك