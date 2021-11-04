شوف عروض أسواق بنده الأسبوعية على الخضروات والفاكهة الطازجة

عروض أسواق بنده الأسبوعية، تسري العروض الأسبوعية الجديدة من يوم الأربعاء الماضي الموافق 28 من ربيع الأول وحتي يوم الثلاثاء الموافق 4 من ربيع الثاني 1443 وتتنوع العروض فهناك عروض على السلع واللحوم وعروض للمنظفات وعروض الجوالات والشاشات ومن خلا ل هذا المقال سنقدم لكم عروض أسواق بنده الأسبوعية على الخضروات والفاكهة الطازجة والمستمرة حتي يوم الثلاثاء المقبل أو حتي نفاذ الكمية المعروضة فتابعو معنا للتعرف على كل ماهو جديد.

عروض أسواق بنده الأسبوعية

تقدم بنده في المملكة العربية السعودية العديد من العروض ومنها عروضها الأسبوعية وهي تأتي مع كثير من الخصومات والتوفير حيث ينتظر عملائها تلك الخصومات وشراء جميع احتياجات الأسرة حيث تعد أحد أشهر متاجر البيع بالتجزئة لمختلف المنتجات داخل المملكة وخارجها ومن أهم الخضروات الطازجة التي تقدمها في أحدث عروضها طماطم محلي سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي بدل 8.95 ريال وفلفل أحمر محلي بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو بدل من 11.95 ريال وثوم صيني سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي بدل من 9.95 ريال وجزر أسترالي نيوزيلاندي بسعر 5.95 ريال بدل من 7.95 ريال كما يوجد خضروات أخري متعددة ومنها بصل أبيض جامبو أسباني وبصل أحمر وسط مصري وباذنجان وخيار وفلفل حار طويل محلي وعدد من أنواع التمور وذرة محلي وثوم صيني وملفوف أخضر محلي كما يتوفر أنواع أخري من الخضروات الطازجة وبأسعار مخفضة ومناسبة للجميع.

عروض الخضروات والفاكهة الطازجة

الخضروات والفاكهة من الأشياء الأساسية في حياة الإنسان فمن منا لا يستطيع العيش بدون الأكل والشرب لذلك نقبل على شرائها بشكل دائم ونفكر دائماً قبل شرائها في شراء الخضروات والفاكهة الطازجة المفيدة لصحة الجسم لذلك تقدم بنده في عروضها أجود وأفضل أنواع الخضروات والفاكهة الطازجة ومن الفاكهة الموجودة بالعروض عنب أحمر مصري سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي بدل من 6.95 ريال أما سعر الكيلو من عنب أحمر إيطالي 9.95 ريال سعودي بدل من 15.95 ريال كما يوجد رمان مصري وعنب أبيض يوناني وأفوكادو أمريكي ومكسيكي وفراولة وشمام محلي حيث تقدم بنده كل تلك الأنواع مع الكثير من الخصومات.