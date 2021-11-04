شوف عروض الجوالات في جرير على طرازات أيفون 13 وخطط رائعة للتقسيط المريح

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عروض جرير للجوالات

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كما يوجد تشكيلة خاصة بالمدارس والمقالم والشنط المدرسية وترامس المياه وشنط الوجبات، ويوجد كتب عربية وانجليزية في مجالات عديدة، ويتوفر ألعاب ووسائل تعليمية للأطفال وألعاب لتنمية المهارات، كما يوجد طابعات و ماسحات ضوئية ومستلزمات كمبيوتر وهواتف ذكية وساعات.

عروض جرير على الجوالات