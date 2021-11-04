- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير على طرازات أيفون 13 وخطط رائعة للتقسيط المريح في المقال التالي
عروض الجوالات في جرير، إذا كنت من عشاق شراء الهواتف الذكية وتحديثها كل فترة وتريد الحصول على أفضل عروض، عليك بزيارة موقع مكتبة جرير حيث يوجد تشكيلة رائعة من الهواتف، وتستطيع اختيار ما يتناسب معك ويتم عرض المواصفات والشكل واللون والسعر لكل منتج، وإذا كنت تريد الحصول على أفضل عروض اللابتوب أو الكمبيوتر والايباد وغيرها من الأجهزة الحديثة تستطيع ذلك عبر jarir bookstore مكتبة جرير.
عروض مكتبة جرير أيباد برو وسماعات الألعاب وتنزيلات خطيرة في الجمعة البيضاء
عروض جرير للجوالات
يتوافر في مكتبة جرير اون لاين الأدوات المكتبية والمدرسية من الورق ودفاتر الكتابة وأجهزة المكتب واثاثه وحاملات اللوحات والشنط ولوازم السفر.
كما يوجد تشكيلة خاصة بالمدارس والمقالم والشنط المدرسية وترامس المياه وشنط الوجبات، ويوجد كتب عربية وانجليزية في مجالات عديدة، ويتوفر ألعاب ووسائل تعليمية للأطفال وألعاب لتنمية المهارات، كما يوجد طابعات و ماسحات ضوئية ومستلزمات كمبيوتر وهواتف ذكية وساعات.
عروض جرير على الجوالات
- عروض جرير اليوم يتوافر جهاز آبل آيفون 13 برو ماكس تبلغ سعته 256 جيجابايت من الجيل الخامس لونه أزرق يبلغ سعره 5699 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير يوجد جهاز آبل آيفون 13 برو سعة تبلغ 128 جيجابايت الجيل الخامس لونه ازرق يبلغ سعره 4699 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير يتوفر جهاز آبل آيفون 13 سعة 128 جيجا بايت جيل خامس لونه وردي سعره 3499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير يوجد جهاز شاومي 11 برو سعة 256 جيجابايت 12 جيجابايت رامات يبلغ سعره 2699 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون يتوفر جهاز آبل آيفون 13 سعة 128 جيجابايت جيل خامس لونه وردي يبلغ سعره 3,299 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات يوجد جهاز شاومي 11 تي برو سعة 256 جيجابايت 12 جيجابايت رامات بسعر 2699 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير جهاز شاومي 11 سعة 256 جيجا بايت رامات 8 جيجا بايت السعر 2499 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير جهاز شاومي 11 سي برو سعة 256 جيجابايت رامات 8 جيجا بايت لونه فضي سعره 2499 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الجوالات في جرير على طرازات أيفون 13 وخطط رائعة للتقسيط المريح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.