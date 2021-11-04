شوف عروض بنده على الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية بخصومات حتى 50%

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للأسبوع السادس على التوالي يحتفي هايبر بنده بمرور 43 عاماً على إنشائه. ويحتوي بروشور عروض بنده الأسبوعي على خصومات وتخفيضات تصل إلى النصف وأكثر. توجد تخفيضات على تجهيزات المطبخ والأجهزة الكهربية والإلكترونيات بأقل الأسعار. وعلى مدار العام يقدم هايبر بنده عروضه لجميع المتسوقين ففي كل أسبوع توجد تخفيضات جديدة على جميع السلع الغذائية والكهربية. وتستمر عروض هذا الأسبوع على مدار سبعة أيام ابتداء من يوم الأربعاء ٣ نوفمبر حتى يوم الثلاثاء. عروض بنده الأسبوعية مقلاة عميقة غير لاصقة مستر كوك مقاس ٣٢ سم بسعر ٣٨ ريال بدلا من ٤٩ ريال. كما يوجد مقاس ٣٤ من نفس نوع المقلاة ونفس الخامة بسعر ٤٤ ريال بدلا من ٥٤ ريال. كما يمكنك توفير مبلغ ١٤ ريال بشراء مقاس ٣٦ سم من نفس النوع مقابل ٤٧ ريال بدلا من ٦١ ريال.

متوفر بجميع فروع هايبر بنده داخل المملكة عروض خاصة على مقلاة مستر كوك العميقة جرانيت غير لاصقة مع غطاء بمقاسات مختلفة ٢٦ سم بسعر ٤٨ ريال بدلا من ٦٢ ريال. بينما مقاس ٣٠ سم بسعر ٥٨ ريال بدلا من ٧٥ ريال. أما مقاس ٣٤ سم فمتوفر بسعر ٦٨ ريال بدلا من ٨٩ ريال.

قطاعة خضار زهراني بسعر ٤٧ ريال سعودي بدلا من ٩٥ ريال بتوفير قدره ٤٨ ريال.

احصل على صينية فرن مدورة غير لاصقة مستر كوك مقاس ٣٤ ومقاس ٣٨ سم بسعر ٦٤ ريال بدلا من ٨٣ ريال بخصم قدره ١٩ ريال. احصل على قطاعة ٨ في ١ بسعر ٦٦ ريال بدلا من ١٣٢ ريال بخصم نقدي قيمته ٦٦ ريال.

خصم مميز على مصفاة مدورة ستانلس ستيل لون أبيض احصل عليها مقابل ٢٤ ريال فقط بدلا من ٤٩ ريال. هايبر بنده hyper panda offers اشتري قلاية كليك أون سعة ٢.٥ لتر بسعر ١٥٩ ريال بدلا من ٣١٩ ريال ووفر حتى ١٦٠ ريال.

قدر ضغط كهربائي السيف سعة ٨ لتر مقابل ٢٨٩ ريال بدلا من ٣٨٩ ريال بخصم قدره مائة ريال.

فرامة لحم جيباس بسعر ١٥٩ ريال بدلا من ٢٢٩ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده على الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية بخصومات حتى 50% - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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