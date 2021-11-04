- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا خصومات البلاك فرايدي تصل ل 60% وحتي نهاية نوفمبر في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، تعد شركة اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت أن تدخل إلى الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك في شهر ديسمبر عام 2018، كما أن تلك الشركة تختص في العديد من الأشياء ومن ضمنها، مستحضرات الوقاية الشخصية وكذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، على سبيل المثال، الكاميرات وهواتف الجوال والعديد من الأشياء الثانية، حيث أن معارض الشركة وصلت إلى حوالي سبعة وأربعون معرض في المملكة العربية السعودية، واثنان وخمسون معرض في مناطق متفرقة بالخليج العربي.
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا التي تتواجد في المملكة العربية السعودية تستمر في أن تقوم بعمل أقوى وأكبر الخصومات والعروض الرائعة للغاية، كما أنها تحرص جدًا على تقديم هذا، حيث تعد هذه الشركة من ضمن الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية وهي متخصصة في بيع الإلكترونيات من خلال التجزئة، وكذلك الأجهزة المنزلية، كما يتم تواجد نحو أثنان وأربعون فرعًا في المملكة العربية السعودية، وعدد اثنين آخرين في البحرين وعمان.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على سعر شاشة تلفزيون من النوع سامسونج حجم 60 بوصة سعرها يكون 3699 بدلًا من 5999 ريال سعودي.
- سعر شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 75 بوصة بدقة 4k سمارت ليد يكون 6199 بدلًا من 10499 ريال سعودي.
- شاشة تلفزيون من النوع سوني حجم 55 بوصة يكون بسعر 4199 بدلًا من 9799 ريال سعودي.
- سعر هاتف آبل آيفون سعة 64 جيجا بايت باللون البنفسجي يكون 3399 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
- فرشاة الشعر مع الهواء الساخن من النوع فيليبس باللون الأسود يكون سعرها 199 بدلًا من 264 ريال سعودي.
- جهاز دايسون مصفف الشعر الخاص بالتصفيف والتجعيد سعره يكون 2369 ريال سعودي.
- سعر ماكينة الحلاقة 9 * 1 من النوع براون باللون الأزرق أو الأسود تكون 306 بدلًا من 429 ريال سعودي.
- جهاز ماكينة الحلاقة من النوع فيليبس نظام في تراك شفرات سعرها يكون 859 بدلًا من 1029 ريال سعودي.
- جهاز مجفف الشعر من بيبي ليس 2200 واط يكون بسعر 119 بدلًا من 139 ريال سعودي.
- جهاز المساج سعره يكون 439 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- 1.7 كيلو من المقلاة بدون زيت من النوع ديلونجي يكون سعرها 1579 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- مكنسة بدون كيس من النوع فيليبس 1800 واط سعرها يكون 329 بدلًا من 499 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا خصومات البلاك فرايدي تصل ل 60% وحتي نهاية نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.