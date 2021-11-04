شوف أقوى عروض بنده على جميع الأجهزة الواردة في مجلة بنده بخصومات هائلة لا تفوتها Panda

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خصم 50 ريال على هاتف شياومي ريدمي 9 أي، والجهاز مدعم بشبكة 4G، بشريحتين 2 SIM. كما أنه متوفر بثلاث ألوان، وذاكرة تخزين داخلي 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام. بكاميرا خلفية دقتها 13 ميجا بكسل، وخلفية 5 ميجا بكسل. بسعر 349 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي. خصم 200 ريال على تلفزيون دورا، بشاشة مقاسها 58 بوصة، ودقة وضوح عالية الجودة الترا اتش دي 4K. كما يتوفر لديهم خدمة التوصيل والتركيب المجاني، بسعر 2399 ريال بدلاً من 2599 ريال سعودي.

احصل على خصم 500 ريال على تلفزيون إمبكس، بشاشة عرض 60 بوصة، تلفزيون ذكي، مدعم بالاتصال بالواي فاي، وشاشة ليد. بسعر 1799 ريال بدلاً من 2299 ريال سعودي. عروض بنده على الأجهزة المنزلية بخصومات هائلة خصم 48 ريال على قطاعة خضار زهراني، بسعر 47 ريال بدلاً من 95 ريال سعودي.

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خصم 80 ريال على مكنسة كهربائية كليك أون، سعة المكنسة 18 لتر، بسعر 189 ريال بدلاً من 269 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده على جميع الأجهزة الواردة في مجلة بنده بخصومات هائلة لا تفوتها Panda - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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