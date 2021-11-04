شوف عروض بنده الاسبوعية خصومات تصل 60% خلال شهر نوفمبر

عروض بنده السعودية، هايبر بنده يقوم ببيع كافة المستلزمات التي تخص الغذاء إلى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يقوم بإعطاء الأصناف التي لها الجودة المرتفعة بالسعر المتناسب مع العديد من الأشخاص السعوديين وأيضًا المواطنين المقيمين بالمملكة، حيث أن شركة بنده استطاعت أن تحصل على العديد من الجوائز أثناء تاريخها، ومن ضمن تلك الجوائز هي، الجائزة السعودية التي تختص بالمسؤولية الاجتماعية وذلك في عام 2013، وكذلك أفضل وأحسن علامة تجارية في آسيا بالكامل سنة 2011.

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خصومات يكون سوق بنده شديد الحرص جدًا على تقديم أقوى وأكبر الخصومات وأيضًا العروض الرائعة للغاية، فيمكن أن تتواجد تلك العروض والخصومات أما كل أسبوع أو أخرى كل يوم، حيث أن نحو مائة وعشرون ألف زبون يأتون من أجل زيارة متاجر بنده كل عام.

كما يتم تواجد حوالي أربعة مراكز متخصصين في التوزيعات الأساسية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك يتواجد نحو ستمائة شاحنة لكي يقوموا بتوصيل نحو سبعون ألف منتجًا غذائيًا وأيضًا غير غذائيًا إلى سوق بنده.

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