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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية خصومات تصل 60% خلال شهر نوفمبر في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده يقوم ببيع كافة المستلزمات التي تخص الغذاء إلى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يقوم بإعطاء الأصناف التي لها الجودة المرتفعة بالسعر المتناسب مع العديد من الأشخاص السعوديين وأيضًا المواطنين المقيمين بالمملكة، حيث أن شركة بنده استطاعت أن تحصل على العديد من الجوائز أثناء تاريخها، ومن ضمن تلك الجوائز هي، الجائزة السعودية التي تختص بالمسؤولية الاجتماعية وذلك في عام 2013، وكذلك أفضل وأحسن علامة تجارية في آسيا بالكامل سنة 2011.
عروض بنده السعودية
خصومات يكون سوق بنده شديد الحرص جدًا على تقديم أقوى وأكبر الخصومات وأيضًا العروض الرائعة للغاية، فيمكن أن تتواجد تلك العروض والخصومات أما كل أسبوع أو أخرى كل يوم، حيث أن نحو مائة وعشرون ألف زبون يأتون من أجل زيارة متاجر بنده كل عام.
كما يتم تواجد حوالي أربعة مراكز متخصصين في التوزيعات الأساسية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك يتواجد نحو ستمائة شاحنة لكي يقوموا بتوصيل نحو سبعون ألف منتجًا غذائيًا وأيضًا غير غذائيًا إلى سوق بنده.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده اثنان كيلو من صدور الدجاج الطرية من النوع ساديا يكون سعرها 39.95 بدلًا من 58.95 ريال سعودي.
- 12 * 1 لتر من لبن طويل الأجل السعودية مقدار كرتون بسعر 47.95 بدلًا من 58.95 ريال سعودي.
- سعر الكرتون من دجاج نوعه الفقيه مقدار 10 * 700 جرام يكون 79.95 بدلًا من 114.95 ريال سعودي.
- 1 لتر من سائل الغسيل الخاص بالصحون من النوع فيري يكون سعره 9.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- 4.5 أو 5 كيلو جرام من سائل الغسيل المركز من النوع تايد يكون بسعر 32.95 بدلًا من 72.95 ريال سعودي.
- 400 مل من شامبو بانتين يكون بسعر 8.50 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- 300 جرام من زيت اللوز من النوع بتري يكون سعره 69.95 بدلًا من 137.90 ريال سعودي.
- عدد اثنان قطعة من محلي ستيفيا النحلة يكون سعره 23.90 بدلًا من 39.90 ريال سعودي.
- سعر زبدة الفول السوداني من النوع بتري مقدار 300 جرام يكون 35.95 بدلًا من 61.90 ريال سعودي.
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