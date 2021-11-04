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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “ذللحين” طريقة تهكير جواهر فري فاير وشحنها مجانا Free Diamonds اكثر من 1000 جوهرة في المقال التالي
بعد انتشار لعبه فري فاير في كل بلدان العالم حيث وصل عدد تحميلها علي متجر بلاي الى واحد مليار عملية تنزل في خلال اربع سنوات , وهذا ان يدل فيدل علي نجاح هائل حققته شركة جارينا كما ذكرنا في المقال السابق , والان نعرض لكم طريقة اخري مختلفة للشحن جواهر لعبة free fire بطريقة غير تقليدية فعلي الباحث ان يقوم ببعض الخطوات البسيطة حتي يستطيع ان يقوم بشحن الجواهر الخاصة باللعبة , ولكن قبل الشحن علي الاعب ان يكون متوفر لدية بعض الشروط سوف نتاولنا في الاسفل كالاتي .
شروط شحن جواهر لعبة فري فاير
- ان يكون الاعب مشاركا في اللعبة وقام بتنزيلها منذ 24 ساعه
- ان يكون الاعب حامل لبطاقة شخصية او بطاقة هوية
- ان يملك الاعب بطاقة شراء او Visa card لاتمام عملية الشراء
طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير
لشحن جواهر لعبة فري فاير علي الاعب القيام ببعض الخطوات البسيطة للاتمام عملية الشحن كالاتي :-
- الدخول علي الموقع الخاص بشحن جواهر اللعبة من خلال الضغط هنا
- اختيار اسم اللعبة Free Fire
- ادخال رقم ID الخاص بك
- اختيار عدد الجوار التي ترغب في شحنها
- الضغط علي كلمة proceed payment
- يقوم الباحث بأتمام الاجراءات مثل scan الكود الخاص به
- وبعد اتمام القليل من الخطوات يتم عملية الشراء بنجاح وارسال الجواهر للحساب
نظرا لعدم امتلاك البعض للاموال لشحن الجواهر بطريقة رسمية وايضا لمن يرغب في تهكير الجواهر والحصول عليها بطريقة مجانية يقوم بأتباع الخطوات الاتية
طريقة تهكير جواهر فري فاير والحصول علي 1000 جوهرة مجانا
- الدخول علي موقع تهكير جواهر فري فاير
- الضغط علي كلمة بدء التهكير
- اختيار اسم اللعبة اما Pubg او FreeFire
- ادخال رقم ID الخاص بحسابك
- الانتظار حتي يتم ربط حسابك بالموقع
- تمام الخطوات التالية للتأكد انك لست روبوت ثم شحن الجواهر بنجاح
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