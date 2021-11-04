شوف “ذللحين” طريقة تهكير جواهر فري فاير وشحنها مجانا Free Diamonds اكثر من 1000 جوهرة

بعد انتشار لعبه فري فاير في كل بلدان العالم حيث وصل عدد تحميلها علي متجر بلاي الى واحد مليار عملية تنزل في خلال اربع سنوات , وهذا ان يدل فيدل علي نجاح هائل حققته شركة جارينا كما ذكرنا في المقال السابق , والان نعرض لكم طريقة اخري مختلفة للشحن جواهر لعبة free fire بطريقة غير تقليدية فعلي الباحث ان يقوم ببعض الخطوات البسيطة حتي يستطيع ان يقوم بشحن الجواهر الخاصة باللعبة , ولكن قبل الشحن علي الاعب ان يكون متوفر لدية بعض الشروط سوف نتاولنا في الاسفل كالاتي .

شروط شحن جواهر لعبة فري فاير

ان يكون الاعب مشاركا في اللعبة وقام بتنزيلها منذ 24 ساعه

ان يكون الاعب حامل لبطاقة شخصية او بطاقة هوية

ان يملك الاعب بطاقة شراء او Visa card لاتمام عملية الشراء

طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير

لشحن جواهر لعبة فري فاير علي الاعب القيام ببعض الخطوات البسيطة للاتمام عملية الشحن كالاتي :-

الدخول علي الموقع الخاص بشحن جواهر اللعبة من خلال الضغط هنا اختيار اسم اللعبة Free Fire ادخال رقم ID الخاص بك اختيار عدد الجوار التي ترغب في شحنها الضغط علي كلمة proceed payment يقوم الباحث بأتمام الاجراءات مثل scan الكود الخاص به وبعد اتمام القليل من الخطوات يتم عملية الشراء بنجاح وارسال الجواهر للحساب

نظرا لعدم امتلاك البعض للاموال لشحن الجواهر بطريقة رسمية وايضا لمن يرغب في تهكير الجواهر والحصول عليها بطريقة مجانية يقوم بأتباع الخطوات الاتية

طريقة تهكير جواهر فري فاير والحصول علي 1000 جوهرة مجانا