نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده panda على شاشات التلفزيون والجوالات وخصومات حتى 50% في المقال التالي

لربما تكون واحداً من آلاف المتسوقين الذين ينتظرون بشغف عروض بنده الأسبوعية. فبمناسبة ذكراها السنوية الثالثة والأربعين تقدم panda باقة ممتازة من أقوى وأهم العروض للأسبوع السادس على التوالي. الآن يمكنكم إقتناء مئات بل آلاف السلع بتخفيضات تصل إلى نصف السعر وأكثر من هايبر بنده. ومن بين أهم العروض المتاحة الخصومات التي تقدمها المجموعة على شاشات التلفزيون من العلامات التجارية المختلفة وكذلك ما توفره من تخفيضات على الجوالات المختلفة. عروض بنده على شاشات التلفزيون والجوالات وخصومات حتى 50% اشتري الآن تلفزيون دورا الذكي 58 بوصة مع درجة دقة عالية 4k بالإضافة إلى الكثير من المميزات الأخرى مقابل 2399 ريال فقط بدلاً من 2599 ريال ووفر 200 ريال. كما يمكنك الحصول على خدمة التوصيل المجاني وتركيب المنتج مجاناً.

احصل على شاشة تلفزيون أي تي سي 65 بوصة مع خصم بقيمة 812 ريال حيث يعرض خلال هذا الأسبوع مقابل 2199 ريال فقط بدلاً من 3011 ريال.

خصم بقيمة 200 ريال سعودي عند شراء تلفزيون دورا 50 بوصة بسعر 1999 ريال بدلاً من 2199 ريال.

استمتع بخصم قيمته 600 ريال عند قيامك بشراء تلفزيون سكاي وورث جوجل 55 بوصة بسعر 2199 ريال بدلاً من 2799 ريال. عرض بقيمة 899 ريال بدلاً من 1099 ريال على تلفزيون توشيبا 32 بوصة.

احصل على تلفزيون إمبكس جلوريا 40 بوصة مقابل 999 ريال بدلاً من 1099 ريال.

اشتري تلفزيون توشيبا 43 بوصة من أي فرع من فروع هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية بقيمة 1799 ريال بدلاً من 2099 ريال. واحصل على خصم بقيمة 300 ريال.

تلفزيون إمبكس 60 بوصة الذكي بدرجة دقة 4k متوفر بسعر 1799 ريال بدلاً من 2299 ريال. عند قيامك بشراء هذا المنتج سوف تحصل على خصم بقيمة 500 ريال سعوي.

مضخم صوت سوني بسعر 399 ريال بدلاً من 429 ريال. hyper panda offers هايبر بنده هاتف سامسونج جالاكسي أي 12 الذي يحتوي على معالج ثماني النواة Helio p35 يحتوي على تكنولوجيا 12 نانو. كما يحتوي على سعة تخزين 64 جيجا بايت بالإضافة إلى احتوائه على رام 4 جيجا. يتميز الهاتف بوجود كاميرا خلفية رباعية فضلاً عن وجود كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل. هذا الجوال متاح بسعر 549 ريال بدلاً من 599 ريال بخصم قدره 50 ريالاً. هاتف ألكاتيل 3 اكس بسعر 599 ريال بدلاً من 749 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده panda على شاشات التلفزيون والجوالات وخصومات حتى 50% - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده panda على شاشات التلفزيون والجوالات وخصومات حتى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.