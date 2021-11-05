شوف عروض بنده بصفحة واحدة على جميع المنتجات الغذائية Panda

بأقوى العروض المميزة بخصومات خاصة وجودة عالية يعود لكم بنده ماركت Panda market بأفضل الأسعار الموجودة بالأسواق على كافة أنواع المنتجات الغذائية الطازجة والمعلبة، حيث يمكنكم الإستفادة بعرض 50% off، أو اشتري قطعة واحصل على الثانية مجاناً، كل هذه العروض وأكثر من خلال عروض بنده بصفحة واحدة يومياً في موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل.

عروض بنده بصفحة واحدة من هايبر بنده Hyper Panda

يقدم ماركت بنده بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية أقوى الخصومات على كافة أنواع السلع الغذائية لجميع عملاؤه، ومنها: خصم خاص على سعر الأرز الأبيض البنجامي من ماركة الشعلان، كما يوفر الماركت أيضاً خصم مميز على سعر عبوات مايونيز مازولا، وخصم آخر على سعر الفول المدمس من حدائق كاليفورنيا، كما تجدون أيضاً خصم مميز على سعر أكياس شاي الربيع المذاق الأصلي، وعلى سعر العبوات الضاغطة من كاتشب هاينز Heinz، كما يوجد لديهم خصم آخر على سعر سلطة الخضار مع التونة من ريو ماري بخلطة الذرة المنقوعة في زيت زيتون.

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يتوفر أيضاً بجميع فروع هايبر بنده خصومات عديدة على أسعار: مشكل ديلوكس المملح من الباجة، كما يوجد لديهم أيضاً خصم ممتاز على سعر زيت الزيتون البكر الممتاز من رحمة، كما يتوفر لديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار زيت دوار الشمس من ماركة شمس، ومن ماركة نباتي العربي.

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عروض خاصة وخصومات مميزة نستكملها مع حضراتكم من داخل مجلة بندة، ومنها: خصم خاص على سعر عسل النحل الطبيعي من ماركة الشفاء، كما يتوفر لديهم خصم آخر على شبيهة القشطة من ماركة المراعي، وغيره على سعر الزبدة الغير مملحة من لورباك، وعلى سعر الجبنة الشرائح للبرجر، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر الدجاج الطازج من فقيه، وعلى سعر جمبري المزرعة، وكذلك العرض المميز منهم على سعر الجمبري المطبوخ، وغيرهم على سعر اللبنة التركية من بينار، كما يوجد لديهم خصم مميز على جميع أنواع الجبن.