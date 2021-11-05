نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات مانويل جدة الأسبوعية من 3 نوفمبر 2021 حتي 9 نوفمبر 2021 في المقال التالي

هايبر مانويل جدة يقدم أقوي العروض والخصومات الأسبوعية التوفيرية على جميع السلع التمونية المختارة بكل عناية تتوافر في قائمة المجلة تشكيلة مختلفة من الخضروات والفاكه الطازجة من المزرعة للعميل مباشراً كل يوم ويوجد تشكيلة مستورده بالمجموعة وتتوافر فقط المأكولات البحرية والأسماك في جدة فروع مندرين وتشاينا تاون تتضمن العروض المميزة في قسم اللحوم والدواجن بتواجد أفخم أنواع اللحوم الطازجة المكعبات والمفروم وبرجر لحم سريع التحضير وكفتة غنم، شيش طاووك، شاورما دجاج، اسكلوب دجاج. عروض وخصومات مانويل جدة الأسبوعية من 3 نوفمبر 2021 حتي 9 نوفمبر 2021 يوجد داخل ثلاجة المجمدات عروض التوفير دجاج طازج مبرد من فقيه، رضوي، الفروج الذهبي، التنمية، اليوم، أنتاج، اليوم، ساديا، عروض الأدوات المنزلية متوفرة من يوم 2 نوفمبر2021 حتي 12 نوفمبر 2021 وباقي المجلة الأساسية متوفرة من الأربعاء الموافق 2 نوفمبر إلى 9 نوفمبر أو حتي نفاذ الكمية. عروض البقالة من مانويل جدة متوفر فقط هذا العرض في جدة كيلو بصل بسعر 1.95 ريال سعودي.

متوفر عرض خاص حجم عائلي من ساديا صدور دجاج طريه 2 كيلو للحبة بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 60.95 ريال سعودي.

أرز أبو كاس 10 كيلو للحبة بسعر 65.95 ريال سعودي بدلاً من 84.99 ريال سعودي.

زيت نباتي العربي 2.9 لتر للحبة بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 32.99 ريال سعودي.

بطاطس 1 كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.

عرض خاص جبنة كيري 3 قطع × 216 جرام للحبة بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 28.69 ريال سعودي.

شاي ربيع إكسبرس 100 كيس للحبة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي.

برطمان قهوة نسكافية كلاسيك 200 جرام للحبة بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 26.96 ريال سعودي.

تفاح أحمر جالا سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.

أصابع كت كات نستله 42 قطعة × 20.50 جرم بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 41.50 ريال سعودي.

حبوب إفطار كوكو بوبس متنوعة 375 جرام للحبة 11.95 ريال سعودي بدلاً من 23.00 ريال سعودي.

شرائح برينجلز 200 جرام بطعوم مختلفة للحبة بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي.

جبنة فيتا الألمانية سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي بدلاً من 18.50 ريال سعودي.

مسحوق غسيل برسيل 6.8 كيلو للحبة الواحدة بسعر 37.95 ريال سعودي بدلا من 57.50 ريال سعودي.

كمفورت 4 لتر للحبة 23.95 ريال سعودي بدلاً من 34.44 ريال سعودي.

كلوركس 1 جالون 40% زيادة على كل عبوة للحبة 17.95 ريال سعودي بدلا من 20.70 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات مانويل جدة الأسبوعية من 3 نوفمبر 2021 حتي 9 نوفمبر 2021 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض وخصومات مانويل جدة الأسبوعية من 3 نوفمبر 2021 حتي 9 نوفمبر 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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