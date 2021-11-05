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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا شهر نوفمبر خصومات تصل ل 65٪ أقوي عروض البلاك فرايداي في المقال التالي
شركة اكسترا أو ما تدعى بإسم الشركة المتحدة الخاصة بالإلكترونيات تعتبر من ضمن الشركات السعودية التي تعمل في مجال البيع للأجهزة الإلكترونية وكذلك الأجهزة المنزلية، حيث تم تأسيس الشركة في سنة 2003 وهي تعد من إحدى الشركات المساهمة التي تم إدراجها في الأسواق المالية السعودية في آخر ديسمبر سنة 2018، وهي متخصصة في بيع الكاميرات وهواتف الجوال، ومستلزمات الوقاية الشخصية وغير ذلك.
عروض اكسترا السعودية
تستمر شركة اكسترا التي تتواجد في المملكة العربية السعودية في أن تقوم بعمل أكبر وأقوى العروض وكذلك الخصومات الرائعة للغاية، كما أن الشركة تكون حريصة في تقديم تلك الخصومات والعروض، وهي تعد من ضمن الشركات التي تتواجد في السعودية متخصصة في بيع الإلكترونيات من خلال التجزئة، وكذلك الأجهزة المنزلية بحيث يتم تواجد نحو 42 فرع في السعودية، وعدد اثنين آخرين في البحرين وأيضًا عمان.
عروض اكسترا السعودية
- عروض اكسترا اليوم هاتف من النوع ايفون 12 برو ماكس يكون بسعر 4999 بدلًا من 5699 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا سعر هاتف آيفون 12 يكون 3899 بدلًا من 4549 ريال سعودي.
- هاتف آيفون ميني 12 يكون بسعر 3549 بدلًا من 4049 ريال سعودي.
- مجموعة الجلوس التي تتكون من أربعة قطع باللون الرمادي يكون سعرها 799 بدلًا من 1299 ريال سعودي.
- الخزنة المضادة للحريق من النوع كلاس برو يكون سعرها 999 بدلًا من 1399 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- عروض اكسترا اليوم ماكينة الحلاقة اللاسلكية من النوع وول القابلة للشحن يمكن أن تعمل إلى ستون دقيقة يكون سعرها 120 بدلًا من 229 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا مكواة الشعر من النوع بيبي ليس يصل إلى 200 درجة مئوية تكون بسعر 110 بدلًا من 129 ريال سعودي.
- الفرشاة الخاصة بتنظيف الجسم بها ملحقتين تكون ضد المياه من النوع بيورير يكون سعرها 252 بدلًا من 329 ريال سعودي.
- سعر الميزان الزجاجي من بيور يكون 87 بدلًا من 129 ريال سعودي.
- آلة المبخرة المحمول الذكي من النوع عودي باللون الأسود يكون سعرها 600 ريال سعودي.
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