شوف عروض اكسترا شهر نوفمبر خصومات تصل ل 65٪ أقوي عروض البلاك فرايداي

شركة اكسترا أو ما تدعى بإسم الشركة المتحدة الخاصة بالإلكترونيات تعتبر من ضمن الشركات السعودية التي تعمل في مجال البيع للأجهزة الإلكترونية وكذلك الأجهزة المنزلية، حيث تم تأسيس الشركة في سنة 2003 وهي تعد من إحدى الشركات المساهمة التي تم إدراجها في الأسواق المالية السعودية في آخر ديسمبر سنة 2018، وهي متخصصة في بيع الكاميرات وهواتف الجوال، ومستلزمات الوقاية الشخصية وغير ذلك.

عروض اكسترا السعودية

تستمر شركة اكسترا التي تتواجد في المملكة العربية السعودية في أن تقوم بعمل أكبر وأقوى العروض وكذلك الخصومات الرائعة للغاية، كما أن الشركة تكون حريصة في تقديم تلك الخصومات والعروض، وهي تعد من ضمن الشركات التي تتواجد في السعودية متخصصة في بيع الإلكترونيات من خلال التجزئة، وكذلك الأجهزة المنزلية بحيث يتم تواجد نحو 42 فرع في السعودية، وعدد اثنين آخرين في البحرين وأيضًا عمان.

عروض اكسترا السعودية

عروض اكسترا اليوم هاتف من النوع ايفون 12 برو ماكس يكون بسعر 4999 بدلًا من 5699 ريال سعودي.

خصومات اكسترا سعر هاتف آيفون 12 يكون 3899 بدلًا من 4549 ريال سعودي.

هاتف آيفون ميني 12 يكون بسعر 3549 بدلًا من 4049 ريال سعودي.

مجموعة الجلوس التي تتكون من أربعة قطع باللون الرمادي يكون سعرها 799 بدلًا من 1299 ريال سعودي.

الخزنة المضادة للحريق من النوع كلاس برو يكون سعرها 999 بدلًا من 1399 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا