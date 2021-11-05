شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية بخصم 50% على جميع القطع وهدايا فورية للعملاء بمناسبة الإحتفال بعيدهم السنوي Panda

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بأقوى الخصومات نقدم لكم اليوم أحدث عروض بنده ماركت على الأدوات المنزلية بأنواعها، وخاصة أدوات المطبخ، ومنها: خصم خاص على سعر طقم أواني الطبخ من فيترو السيف، كما يقدم الماركت خصم آخر على سعر طقم أواني الطهي المكون من 9 قطع من نفس الماركة المميز المصنوعة من ماركة تيفال، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر صحن التمر المعدني مع الغطاء.

أقوى عروض بنده اليوم من موقع بنده Panda market

كما نقدم لكم خصم ممتاز على سعر طقم الملح والبهارات من باسباتشي، وخصم آخر منهم على سعر طقم الكاسات الزجاجي من باسباتشي، وخصم آخر منهم على سعر كاسات الشاي الأكبر حجماً من نفس الماركة، كما يتوفر بالماركت خصومات متعددة عند الشراء بالخمسة ريال ومضاعفاتها، ومنها خصم خاص على سعر طقم الدامبلز الرياضي من بروجير، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر الأدوات الرياضية من بروجير، وعلى سعر حقيبة الطعام من فلامنغو.

خصومات هايبر بندة على الأدوات المنزلية والمنسوجات Hyper Panda

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض هايبر بنده على الأدوات المنزلية والمنسوجات ضمن مهرجات الخمسة ومضاعفاتها، ومنهم: خصم خاص على سعر القلم باللون الوردي من فزر قاي، وخصم آخر منهم على سعر حقيبة الأقلام من ميتاليك سوفت.