شوف عروض اكسترا اليوم على التجهيزات المنزلية اليوم في المملكة السعودية تخفيضات اكسترا extra

عروض اكسترا اليوم وتجهيزات المنزل من اكسترا بأسعار خيالية، يقدم موقع اكسترا الموقع الأكبر والأشهر في المملكة العربية السعودية، والمتخصص في بيع مختلف المنتجات الإلكترونية من أحدث الأجهزة الإلكترونية وجميع الأجهزة والتجهيزات المنزلية، يقدم متجر extra ضمن مهرجان تخفيضات اكسترا الكبرى يقدم إلى جميع عملاء اكسترا في المملكة العربية السعودية أقوي الخصومات على مختلف الأجهزة المنزلية وذلك إلى يوم 13 من الشهر الحالي نوفمبر لعام 2021، بادروا بطلب العروض عبر موقع اكسترا أون لاين.

عروض اكسترا

جلسة خارجية مقدمة من Homez ألباني تتميز بعد كبير من المميزات ذلك علاوة علي الجودة العالية للتصميم التي تتمتع به الجلسة فهي تتضمن عدد كبير من المميزات الأخرى التي تجعلها جدريه بالشراء.

تتكون من مجموعة من كنب الزاوية المريحة في الجلسة.

تتكون من عدد 3 قطع من أجود أنواع الأقمشة وتتسع لعدد 6 أشخاص.

متوفرة باللون البيج المميز والجذاب.

متوفرة في متاجر وموقع اكسترا الإلكتروني بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 3099 ريال بنسبة خصم تصل إلى 23% من السعر.

تخفيضات اكسترا اليوم

تعتبر شاشة LG UHD A1 أحد أكثر الشاشات المميزة وذلك نظرًا للمميزات العديدة التي تحتوي عليها الشاشة الذكية.

الشاشة مدعمة بمخرجين HDMI، ومخرج USB.

جودة الصورة العالية في الشاشة حيث أن الشاشة تدعم تقنية 4k.

الشاشة smart تدعم الاتصال السريع بالأنترنت عن طريق الواي فاي.

مقاس الشاشة 3840 .2160

الشاشة متوفرة في موقع اكسترا الإلكتروني والمتاجر التابعة لاكسترا في المملكة السعودية بسعر 5.299 ريال سعودي بدلًا من 9.999 ريال بخصم يتجاوز 47% من السعر الحقيقي.

خصومات اكسترا اليوم

كرسي ألعاب من أروزي إلى جميع المهمتين بألعاب الجمينج وصانعي المحتوي الخاص بالألعاب عبر منصات التواصل الاجتماعي نقدم لكم كرسي ألعاب مقدم من أزوري مميز جدًا.

التصميم الجذاب والأنيق للكرسي كما أنه مصنوع من أفضل الخامات المريحة.

إمكانية استخدامه في أكثر من مكان ولا يشترط الألعاب.

متوفر بعدد كبير من الألوان المميز والجذابة.

متاح في متاجر اكسترا بالمملكة بسعر 659 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال بخصم يتعدى 26% من السعر الأصلي.

عروض اكسترا extra

موقد غاز يتميز موقد الغاز المقدم من جليم بمزايا عديدة: