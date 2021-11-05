نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو السعودية بأقوى تخفيضات saco حتى 13 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية تأتي تحت شعار “في الجو الزين كل شىء يزين”، لنجد كافة لوازم التخييم بها، والتي تصلح لاستخدامها في الحدائق أيضًا، حيث تشتمل العروض على كراسي استرخاء على هيئة مرتبة، أشكال وأحجام مختلفة من الخيم، وكذلك مظلات ساكو، بالإضافة إلى وفرة من طاولات ساكو التي تقبل الطي، والمزيد من المنتجات بأسعار مخفضة طوال فترة عروض ساكو حتى يوم السبت الموافق 13 نوفمبر 2021.

عروض ساكو

حلول رائعة للتخييم تجدونها في المنتجات المتاحة في عروض ساكو، فعند الحديث عن مظلات ساكو التي تصلح سواء للتخييم أو لوضعها في حديقة المنزل نجدها متوافرة بأكثر من حجم لتظلل كافة المساحات الصغيرة منها والكبيرة حسب ما تريد، كما يوفر لكم ساكو شراء خيمة مقاومة للناموس، ومقاومة للماء، تكفي لفردين أو ثلاثة أو أربعة، وذلك بأفضل سعر.

مظلة خارجية بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 328.50 ريال سعودي.

مظلة للحديقة بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 965 ريال سعودي.

خيمة تكفي لشخصين، مقاومة للماء، بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 199.75 ريال سعودي.

طاولات طعام ساكو

طاولات الطعام وأيضًا الكراسي التي تقبل الطي من ضمن عروض ساكو السعودية، ويُمكنكم اختيار شكلها حسب ما تحبون، حيث يوفر ساكو مختلف الأشكال من الطاولات الدائرية، المربعة، المستطيلة، مع إمكانية شراء طقم كامل مكون من طاولة وكراسي بنفس التصميم، أو يُمكنكم شراء كلًا منهما على حداه، وإليكم أبزر تخفيضات ساكو على الطاولات بمختلف الأحجام والأشكال:

طقم طاولة مربعة + 4 كراسي، قابلين للطي، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

طاولة دائرية قابلة للطي إلى نصفين، بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 361.25 ريال سعودي.

ساكو عروض

المقاعد، الوسادات، المراتب القابلة للنفخ من ضمن تخفيضات ساكو السعودية، بالإضافة إلى مستلزمات التخييم، وإليكم أسعار المنتجات:

مقعد قابل للنفخ مقاس 53×23 سم، بأشكال وألوان متنوعة، بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 99.75 ريال سعودي.

مرتبة قابلة للنفخ بسعر 109.75 ريال سعودي.

وسادة قابلة للنفخ بسعر 49.75 ريال سعودي.

بساط تخييم للنزهات بسعر 59.75 ريال سعودي.

حصيرة تخييم بسعر 24 ريال سعودي.

عروض ساكو السعودية

تسوق الأن من ساكو واحصل على أفضل لوازم التخييم بأرخص سعر، ويوجد مراتب التي نكون في حاجة إليها عند التخييم، ومنها كرسي استرخاء ساكو ومرتبة في نفس الوقت، وأيضًا قابلة للنفخ حتى يتم نفخها عند الحاجة، مع إمكانية التنقل بها بسهولة عن طريق تفريغ الهواء منها وتخزينها، وهناك أنواع أخرى من المراتب فبعضها يحتوي على وسادة ومضخة مدمجة، وهناك أنواع منها مخصصة للأطفال.