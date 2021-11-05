شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 60% لمدة 24 ساعة تسوق الآن

عروض بنده السعودية، يشمل سوق بنده على سلاسل كبيرة وأيضًا قوية تكون متخصصة للبيع عن طريق التجزئة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا في جمهورية مصر العربية، كما أن تلك الشركة تعتبر من ضمن الشركات التي تكون رائدة في القطاع الخاص بمجال التجزئة وهذا في سنة 1978، حتى وصل العدد المخصص بالعمال المتواجدين في الشركة حوالي عشرون ألف عامل بها حتى يستطيعوا تلبية جميع احتياجات العملاء.

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عروض بنده الأسبوعية

هايبر بنده يعمل على تقديم العروض الكبيرة ومعها الخصومات الرائعة والمذهلة للغاية، كما أن السوق يقوم بطرح هذه العروض والخصومات سواء كانت أسبوعيًا أو يوميًا.

حيث أن الكثير من المواطنين السعوديين يترقبون هذه العروض، لأنها تعد من ضمن العروض الرائعة والكبيرة التي يوفرها السوق على كافة المنتجات الغذائية وكذلك الغير غذائية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 248 جرام من الفواكه العضوية من النوع يوم إيرث عدد اثنان حبة مقدار 50 جرام يكون سعرها 13.95 بدلًا من 17.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده اليوم 135 جرام من التورتيلا الشيبس المستر فريد عدد اثنان حبة يكون سعرها 18.95 بدلًا من 27 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بنده اليومية 300 جرام من التراديشنال كورن فليكس فيتابيلا عدد اثنان حبة يكون سعرها 28.95 بدلًا من 39.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض بنده اليوم

خصومات بنده الأسبوعية اثنان حبة من زيت جوز الهند البكر العضوي مقدار 225 جرام يكون سعرها 32.95 بدلًا من 65.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات بنده الشهرية كيلو جرام من العدس الأحمر يكون بسعر 5.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده الأسبوعية كيلو جرام من الذرة تكون بسعر 5.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض بنده الشهرية مقدار كيلو جرام من الفول المجروش سعره يكون 6.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات بنده اليومية