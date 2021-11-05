شوف أعلنت أسواق عبد الله العثيم عن بدأ مهرجان عروض مقاضيك الشهرية

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أعلنت أسواق عبد الله العثيم عن بدأ مهرجان عروض مقاضيك الشهرية، في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم داخل المملكة حيث أن شركة العثيم تمتلك 262 فرع داخل المملكة العربية السعودية فقط، الشيء الذي يضمن إلى جميع المواطنين والمقيمين توفير جميع احتياجاتهم ومستلزماتهم الشخصية بأعلى جودة وأقل تكلفة، كما تقوم أسواق عبد الله العثيم بعمل العروض باستمرار، ويعد مهرجان عروض مقاضيك الشهرية من أقوى مهرجانات العروض التي يقدمها العثيم والذي بدأ منذ يوم الأربعاء 3 نوفمبر ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم 9 نوفمبر أو حتى نفاد الكمية من الأسواق. عروض أسواق عبد الله العثيم: يمكنك توفير 2.95 ريال سعودي عند شرائك عرض العثيم على 2 كيلو شمام أصفر 1 + 1 بسعر 2.95 ريال سعودي بعد الخصم، لكن السعر الأصلي قبل التخفيض هو 5.90 ريال سعودي، وللشمام عديد الفوائد التي تفيد الجسم ومنها: يحتوي الشمام أو الكنتالوب على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضربات القلب وبتالي زيادة مستويات الأوكسجين الواصل للدماغ. كما يحتوي أيضا على الماء المفيد للتخلص من السموم وتنظيف الجسم من الفضلات. أيضا يحتوي الشمام على فيتامين B المفيد في إنتاج الطاقة. الشمام يمتلك نسبة كبيرة من الماء الذي يعمل على ترطيب البشرة والتقليل من الإصابة بالجفاف. احصل على عرض أسواق عبد الله العثيم على 2 كيلو خلطه زبده إماراتي في عرض 1 + 1 مجانا سعر 2 كيلو هو 31.90 ريال سعودي قبل الخصم سعر 2 كيلو بعد التخفيض هو 15.95 ريال سعودي، فوائد خلطه الزبدة: تمتلك الزبدة كمية من الفيتامينات كفيتامين A، E، K حيث يعتبر الأخير اكثرها أهمية من حيث كون الفيتامينات الأخرى متوافرة في مجموعة كبيرة من الأغذية ذات الأصل الحيواني. كما يعمل فيتامين (k2) في دعم زيادة الصحة والجهاز المناعي. وأيضا يؤدي غيابه إلى حدوث مشاكل بالقلب والسرطان. كما تعمل الزبدة على حماية الهيكل العظمي وتحمي من هشاشة العظام. اشتري عرض العثيم على بروكلي سعر الكيلو 11.95 ريال سعودي. للبروكلي عدد من الفوائد المهمة لصحه وجسم الإنسان فهي بنا نتعرف على بعض من هذه الفوائد: يعمل البروكلي على تعزيز صحة العظام. كما يعمل على الوقاية من السرطان. أيضا يعمل على الحماية من الأمراض المزمنة. ويعزز البروكلي من عملية الهضم. كما يعمل البروكلي على الوقاية من ظهور أعراض الشيخوخة. الوسوم عمر شويل - جدة أعلنت أسواق عبد الله العثيم عن بدأ مهرجان عروض مقاضيك الشهرية - ثقفني - عروض وتخفيضات % error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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