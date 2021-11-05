شوف عروض لولو Lulu لمدة أسبوع كامل بخصم 50% على جميع المنتجات

بأقوى الخصومات يعود لكم لولو ماركت من جديد بتخفيضات تصل إلى 50% على جميع المنتجات والسلع المحلية والمستوردة بأفضل جودة بالأسواق، وماركات مميزة في جميع فروع المملكة العربية السعودية على الغذاء بأنواعه، كما تتوفر خصومات على أسعار المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى هدايا فورية، كل هذا وأكثر تجدونه فقط من خلال موقع ثقفني لجديد العروض في السعودية ، وغيرها من الدول.

عروض لولو ماركت الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية

بأفضل الأسعار نقدم لكم كافة العروض على جميع المنتجات الغذائية، ومنها: خصم خاص على سعر السمك السلمون مع خليط الروست الإيطالي، كما يوفر الماركت خصم آخر على سعر سمك التونة الكبير للكيلو، وعلى سعر قطع اللحم الجاموسي الهندي، وغيره على سعر لحم الجمل الطازج المحلي بالعظم، كما يوفر الماركت خصم آخر على سعر لحم العجل المحلي بدون عظم، وكذلك على سعر لحم النعيمي للشاه المقطع بالعظم، ويوجد أيضاً بالماركت خصم مميز على سعر أفخاد الدجاج، والأرجل الغليظة، والرفيعة من ماركة الإنتاج السعودية، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر الروبيان المستزرع الطازج بالحجم الوسط.

عروض لولو ماركت المميزة على قطع مختارة حتى نفاذ الكميات

يتوفر بالماركت أيضاً خصم متميز على سعر الجبنة السعودي قليلة الدسم بحبة البركة، كما يوجد لديهم أيضاً خصم متميز على سعر الزيتون الأسود الأسباني الكبير، وخصم آخر على سعر الديك الرومي المدخن من النعمة، وكذلك يوجد بالماركت خصم ممتاز على سعر الجبنة المش المصرية الطازجة، وعرض آخر على سعر اللبنة التركية المميزة من بريزيدون، وعلى سعر الموونج الكامل للكيلو، وخصم آخر على سعر الزيتون الأسود للكيلو.

تخفيضات لولو ماركت Lolo market حتى نفاذ الكميات

نستكمل مع حضراتكم باقي عروض لولو ماركت Lolo market، ومنها: خصم على سعر المكسرات المحمصة المشكلة، وعلى سعر العبوات الإقتصادية من بطاطس السفير، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر أفخاد الدجاج الغليظة من ماركة ساديا المميزة، ويتوفر لديهم أيضاً خصم ممتاز على سعر السمان المجمد الكبير، والعديد من الخصومات الأخرى.