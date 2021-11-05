نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعمة تقضي على الاكتئاب وتجلب السعادة وتُحسن المزاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص عن أطعمة تقضي على الاكتئاب وتجلب السعادة، حيث تُساعد تلك الأطعمة على ابتهاج الإنسان كما أنها تُشعره بالسعادة الغامرة، لذا يحرص العديد من الأشخاص على تناول تلك الأطعمة التي سوف نكشفها لحضراتكم، حيث أنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية والتخلص من التوتر الذي يُصيب الإنسان مما يزيد من حالة الكآبة.

أطعمة تقضي على الاكتئاب وتجلب السعادة

ومن جانبه أشار موقع healthline إلى بعض الأطعمة التي تعمل على تحسين المزاج وتُقلل من الاكتئاب، والتي منها أطعمة المكسرات، والأسماك، والحمص والعدس، والفواكه، مؤكداً أنها أطعمة تقضي على الاكتئاب وتجلب السعادة وتُحسن المزاج، حيث أن الاكتئاب والأرق يؤدي إلى القلق وقلة النوم، وسوف نشرح في هذا التقرير فوائدها تلك الأطعمة:

المكسرات ولحوم الأبقار التي تتغذى على الأعشاب

تتميز المسكرات أن بها العديد من من العناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين وكذلك الدهون الصحية مثل أوميجا3، وينصح الخبراء بضرورة تناول ما يعادل 28 غراماً يومياً من المكسرات مثل اللوز والجوز وغيرها، أما بالنسبة للأبقار التي تتغذى على الأعشاب فيوجد بها العديد من الفوائد الهامة والتي بها البروتين وأوميجا 3، مؤكداً أنها تلعب دور كبير في منع الاكتئاب وتحسين المزاج.

الأسماك والحبوب الكاملة

يُعتبر الأسماك من أفضل الأغنية التي تعمل على محاربة الاكتئاب، وذلك بسبب احتوائها على خصائص مضادة للاكتئاب، حيث يُنصح بتناول 3 أونصات او ما يعادل نحو 85 جرام من السمك ثلاث مرات في الأسبوع الواحد، كما أن الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الغذائية لها دور هام في تحسين المزاج، وذلك بسبب دورها الكبير في توازن معدلات السكر في الدم، وتعمل على إفراز النواقل العصبية في الدماغ مما يؤدي إلى تحسين المزاج، لذا يُنصح بتناول 25 غراماً من الألياف للنساء، أما الرجال يناولون 38 غرماً.

الفواكه والحمص والعدس

تقلل الفواكه من خطر الإصابة بالاكتئاب بسبب احتوائها على العديد من المعادن والفيتامينات، كما أن التوت يُساعد على تحسين المزاج مع زيادة الشعور بالسعادة، بالإضافة على أنه يحتوي مضادات الأكسدة المفيدة لصحة الدماغ في الإنسان، وأشارت بعض الدراسات أن تناول الحمص والعدس يفيد في تحسين المزاج وتجنب حالة الاكتئاب، بسبب احتوائه على حمض الفوليك فضلاً على أنها غنية بالعديد من المعادن.