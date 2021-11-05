شوف تخفيضات هائلة من عروض العثيم othaim mall أقوى الخصومات جملة وقطاعي لا تفوتك

عروض العثيم الكبيرة هذا الأسبوع تقدم باقة متنوعة ومتميزة من الخصومات على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات. وكذلك تخفيضات كبيرة على السلع الغذائية والتوابل ومستحضرات التجميل والمنظفات. كما توفر أسواق العثيم مئات العروض على مختلف الأصناف المعروضة في فروعها المنتشرة في السعودية. كما تطمح المجموعة لجذب عملاء جدد بإفتتاح أكثر من فرع جديد في المملكة حيث وصل عدد الفروع إلى 265 فرعاً حتى الآن وفي طريقها للزيادة.

تخفيضات هائلة من عروض العثيم othaim mall أقوى الخصومات

يمكنك الاستفادة من العديد من العروض التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم خلال الأسبوع. حيث توجد خصومات كبيرة على المواد الغذائية مثل اللحوم والدواجن والخضراوات أيضا تخفيضات كبيرة على المعلبات وغيرها. بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الاستفادة من السلع التي يبيعها العثيم جملة وبذلك يتم توفير مبالغ كبيرة من المال.

احصل على كرتون من زيت نخيل النباتي يحتوي الكرتون على 6 عبوات سعة الواحدة 1.5 لتر بسعر 60 ريال فقط.

كرتون من مكرونة الوفرة منوع وزن الكيس 400 جرام بسعر 34 ريال.

احصل على كرتون من معجون طماطم السعودية الذي يحتوي على 48 حبة وزن الواحدة 135 جرام مقابل 56 ريال فقط.

مقابل 256 ريال فقط يمكنك الحصول على ربطة مكونة من 4 أكياس من أرز الوليمة مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام.

كرتون من جبن كيري يحتوي على 60 عبوة تحتوي كل عبوة على 6 حبات بسعر 225 ريال للكرتون.

اشتري كرتون من لحم تونا خفيف معلب المراعي الخضراء به 48 قطعة بسعر 184 ريال فقط.

بسكويت شاي أولكر اللذيذ كرتون كامل بسعر 118.5 ريال فقط.

احصل على كرتون يحتوي على 24 حبة من مطهر ديتول سعة 500 مل بسعر 450 ريال.

عروض العثيم اليوم

يقدم العثيم مول خصم بقيمة 54% على كل أربع حبات من معكرونة وفرة حيث يمكن للعميل شراء الأربع حبات بسعر 5.95 ريال فقط بدلاً من 13 ريال.

احصل على خصم بنسبة 25% عند شراءك ربطة من معجون طماطم السعودية تحتوي على 8 حبات من وزن 135 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.