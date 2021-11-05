نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعاء المستجاب عند نزول المطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعاء عند نزول المطر، نعم الله على عباده لا تحصى ولا تعد، ويعد المطر من أكثر هذه النعم ظهورا، حيث ينعم المسلم بنزول المطر فيشرب، ويروي الزرع، وكذلك الحيوان يشرب ويروي ظمأه، وانقطاع المطر عن قوم يعني أنه حل بها القحط والفقر والجفاف، لذا عندما ينزل المطر على قوم عليهم حمد الله والثناء على نعمه الكثيرة، ويكون الشكر بالصلاة والدعاء، حيث وردت الكثير من الأدعية عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – التي كان يدعو بها عند نزول المطر.

الدعاء عند نزول المطر

الدعاء عند نزول المطر من السنن التي وردت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وقد وردت العديد من الأدعية، منها:

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.

آداب الدعاء في الإسلام

عندما يدعو العبد ربه، لابد أن يلتزم ببعض الآداب حتى يتقبل الله منه ويستجيب له، وهي:

الوضوء واستقبال القبلة

من المستحب عند الدعاء أن يتوضأ المسلم، ويستقبل القبلة.

حمد الله والثناء عليه

حتى يحصل المسلم على أكبر أجر، وأفضل إجابة، يجب أن يبدأ الدعاء بحمد الله تعالى على نعمه مع اختيار أفضل الكلمات في مخاطبة الله تعالى.

الصلاة على النبي

الصلاة على النبي من الآداب التي يجب على المسلم الالتزام بها عند الشروع في الدعاء، لها ثلاث مواضع: الصلاة على النبي قبل وبعد الحمد والثناء، الصلاة على النبي أول الدعاء ووسطه وآخره، الصلاة على النبي أول الدعاء وآخره.

رفع اليدين أثناء الدعاء

رفع اليدين أثناء الدعاء من صور الخضوع والتذلل لله تعالى، ويكثر رفع اليدين في الدعاء أثناء صلاة الاستسقاء.

التوبة والاعتراف بالذنب

شرط أساسي لقبول الدعاء هو التوبة والاعتراف بالذنب، والعزم على عدم العودة له مرة أخرى.

الإلحاح في الدعاء

المواظبة والإكثار من الدعاء تدل على صدق المسلم في دعائه، وقد تكون سبب أساسي في الاستجابة.