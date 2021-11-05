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عمر شويل - جدة شركة إم جي موتور تعلن عن سيارتها الجديدة كلّياً ام جي GT 2022، قامت شركة إم جي موتور بالاعلان عن سيارتها الجديدة كلّياً ام جي GT 2022 التي تم تصنيعها في بريطانيا عن سيارة رياضية رياضية ومميزة، أما بالنسبة للسيارات MG يوجد سيارة باسم MG مارفل R 2022 في أول تجربة قيادة عربية برفقة كريم ديب

شركة إم جي موتور

شركة إم جي موتور، حيث تقوم شركة MG بتقديم بديل لجميع العملاء حيث تشمل فئة سيارات السيدان ، خاصة أنها تتمتّع بمظهر رياضي جريء حيث يتوفر فيها خيار توليد الحركة ، بينما يكون سعة محرك سعة 1,5 لتر وخيار آخر محرك سعة 1,5 لتر مع تيربو.

أما بالنسبة لسعر ام جي GT 2022 الجديدة الموجودة حوالي 13,310 دولار أمريكي أي ما يعادل 49,912 ريال سعودي.

يوجد العديد من تصميم سيارة MGB الرياضية الكلاسيكية حيث تكون ثالث سيارة سيدان تنضم إلى مجموعة MG المتنامية من السيارات ذات تكلفة عالية.

مواصفات محركات السيارة

خيارات محركات MG المتوفرة على هذه السيارة الجديدة كالاتي،

يتوفر في هذه السيارة محرك 4 سلندر سعة 1,5 لتر مع تواجد شاحن توربيني يولد قوة 173 حصان و 250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلي وجود قير DCT ، بينما يصل التصارع من صفر إلى 100 كم/س في غضون 8 ثواني.

سيارة MG ستاندر يتواجد فيها محرك 4 سلندر سعة 1,5 لتر من الجيل الرابع، يمكن استهلاك الوقود وتبلغ قوته 118 حصان، وفي نفس الوقت يعمل مع قير بوكس iCVT

حيث تم اضافة نظام تحكّم الديناميكي بالانحراف XDS ، والذي يساعد علي تسهيل إمكانية القيادة مع توفر الأداء الديناميكي بعض المساعدة من خلال الشاصي الرياضي المصنوع من الألومنيوم من فئة الصناعات الفضائية والمتميّز.