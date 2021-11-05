نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا على جوالات سامسونج وهواوي وأيفون بخصومات مهولة في المقال التالي

عروض اكسترا توفر العديد من التخفيضات الكبرى لعملائها فدائماً ما يبحث الناس عن أفضل المنتجات بأقل الأسعار ونظراً لإختلاف سعر الجهاز الواحد في أكثر من مكان. ولذلك فإن كثير من المريدين لشراء هواتف جديدة يلجأون إلى موقع إكستر الإلكتروني او إلى أحد فروع الشركة لشراء ما يريدون من هواتف ذكية بأقل الأسعار. ومن أشهر العلامات التجارية التي يقبل المشترين على إقتنائها من إكسترا جوالات أيفون التابعة لشركة أبل وذلك هواوي وسامسونج حيث تقيم خصومات كبيرة على هذه الماركات وغيرها الكثير. عروض اكسترا هاتف سامسونج نوت 20 ، 5 جي سعة 256 جيجا مع خصم حتى 35% ادفع 2599 ريال بدلاص من 3999 ريال ووفر حتى 1400 ريال. يمكنك أيضاً شراء الهاتف بالتقسيط من خلال تسهيل للتمويل بدفع قسط شهري 125 ريال سعودي على مدار 36 شهراً.

جوال سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي ، سعة 256 جيجا بايت أسود اللون بسعر 4299 ريال فقط بدلاً من 5399 ريال بنسبة خصم تصل إلى 20.37%.

احصل على هاتف أيفون 12 برو يدعم الجيل الخامس من الشبكات سعة 512 جيجا أزرق اللون بنسبة خصم 25.8%. متاح مقابل 4599 ريال بدلاً من 6199 ريال بتوفير قدره 1600 ريال. مع إمكانية التقسيط على 36 شهر بدفع قسط شهري 220 ريال.

خصم بنسبة 2.31% على جوال أبل أيفون 13 الجيل الخامس سعة 256 جيجا بايت. متوفر بسعر 4199 ريال بدلاً من 4299 ريال قيمة التوفير 100 ريال. في حالة الرغبة في شراء الهاتف بالتقسيط يمكن للمشتري دفع قسط شهري 201 ريال على مدار ثلاث سنوات.

Extra offers هاتف هواوي نوفا 7 أي سعة 128 جيجا أخضر مشرق بنسبة خصم 33.07% بسعر 769 ريال بدلاً من 1149 ريال.

جوال هواوي واي 6 بي سعة 64 جيجا أسود اللون مع نسبة خصم 5% متاح مقابل 569 ريال بدلاً من 599 ريال.

هاتف أبل أيفون 13 ميني الجيل الخامس سعة 512 جيجا أزرق اللون متوفر مع خصم نقدي بقيمة 200 ريال. حيث يعرض المنتج مقابل 4599 ريال بدلاً من 4799 ريال. يمكنك استخدام الكود xten للحصول على خصم إضافي على هذا المنتج.

احصل على خصم بقيمة 1100 ريال عند شراء هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي الجيل الخامس سعة 128 جيجا. حيث يعرض الجوال بسعر 1899 ريال بدلاً من 2999 ريال.

هواوي فريبدز برو سماعات لاسلكية بسعر 449 ريال بدلاً من 669 ريال بخصم قدره 220 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا على جوالات سامسونج وهواوي وأيفون بخصومات مهولة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا على جوالات سامسونج وهواوي وأيفون بخصومات مهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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