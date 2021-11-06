شوف عروض بنده خصومات من 20 وحتي 70% خلال شهر نوفمبر

عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع، إذا كنت تبحث عزيزنا العميل على أفضل المنتجات ولن تجد المكان المناسب فاليوم سوف نجعلك أن تصل إلى المكان الصحيح الذي يمكنكم من خلاله الحصول على أجود المنتجات الغذائية والسلع الذي يحتاج لها كل منزل، ولا يمكن أن تجد أفضل من سوق وهايبر بنده السعودية التي يعمل دائماً على تقديم أقوى العروض وأعلى الخصومات.

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عروض بنده الأسبوعية

أقوى عروض ترويجية من خصومات بنده السعودية، تقدم بنده مجموعة من العروض الترويجية لكل المستهلكين الذين يرغبون الحصول على منتجات طازجة وعالية الجودة فإليكم أفضل منتجات بنده:

حليب بادك طويل الآجل سعر الكرتونة 18.95 ريال بدلاً من 33.90 ريال سعودي.

عبوة صدور دجاج طرية ساديا كيلو جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 30.95 ريال سعودي.

كيلو دجاج دو بسعر 119.95 ريال بدلاً من 149.95 ريال سعودي.

علبة ترويجية من بنده جبنة مربعات كيري بسعر مميز جداً 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

لا يمكن أن تكون في بنده ولا تحصل على عرض أرز مرة بسمتي أبو كاس 10 كيلو المقدم بسعر 53.95 ريال بدلاً عن 82.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده على التوابل والمكسرات

تنزيلات بنده السعودية أجود أنواع التوابل والمكسرات التي لا يمكن الحصول عليها من أي مكان آخر ومنها التالي: