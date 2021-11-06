شوف عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع خصم يصل ل60%

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خصومات بنده في هايبر بنده أجود أنواع الدجاج فلدينا أفخاذ دجاج 900 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً عن 19.50 ريال سعودي.

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صدور دجاج فيلية 500 جرام بسعر 16.50 ريال بدلاً من 20.75 ريال سعودي.

لحم اسكلوب بقري برازيلي سعر الكيلو 39.95 ريال، وكيلو اللحم المفروم البقري البرازيلي قليل الدهون 28.95 ريال سعودي.

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