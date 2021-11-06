شوف عروض أسواق Panda في السعودية عروض مضاعفات الخمسة حتي 9 نوفمبر 2021

عروض أسواق Panda أحصل على أفضل العروض وأكبر التخفيضات المقدمة من بنده وهايبر بنده في المملكة السعودية على عروضها الأسبوعية المقدمة من عروض الخضروات والفاكهة أو عروض الجوالات والشاشات التي تقدمها حيث تقدم بنده الكثير من أنواع العروض المتنوعة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أحد أكبر العروض التي تقدمها بنده وهي عروض مضاعفات الخمسة على مختلف المنتجات.

عروض أسواق Panda في السعودية عروض مضاعفات الخمسة

يوجد مختلف أنواع المنتجات والاحتياجات المنزلية في عروض مضاعفات الخمسة المقدمة من بنده حيث يوجد فحم أورينكس بسعر 5 ريال سعودي بدل من 10.50 ريال وشواية فحم الشرقية الفورية بسعر 35 ريال سعودي بدل من 40 ريال ومولع للفحم أورينكس وكرسي غرناطة وسطل تنظيف وبطاريات ماكس إنرجايزر ولمبه ليد 6 واط ولمبات ليد عبوة اقتصادية 6 واط ومفك براغي بلاك آند ديكر وقارورة مياه مع مصاصة ديناصور وقلم لون وردي فزي قاي وحقيبة أقلام ميتاليك سوفت وطقم دامبلز رياضي وأدوات رياضة بروجير وحقيبة طعام فلامنغو وغيرها الكثير من المنتجات المتنوعة.

عروض مضاعفات الخمسة على أدوات المطبخ

طقم أواني طبخ السيف بسعر 120 ريال سعودي بدل من 196 ريال.

طقم أواني طبخ فيترو السيف بسعر 155 ريال سعودي بدل من 255 ريال.

طقم كاسات باسباتشي بسعر 15 ريال سعودي بدل من 25 ريال وطقم كاسات شاي باسباتشي بسعر 5 ريال سعودي بدل من 10 ريال وطقم للملح والبهارات باسباتشي بسعر 5 ريال سعودي بدل من 17 ريال.

صحن تمر معدني مع غطاء بسعر 25 ريال سعودي بدل من 37 ريال.

صينية للفرن جراندي كوم بسعر 50 ريال سعودي بدل من 114 ريال.

قدر مع غطاء نيو تيمبو بمقاسات مختلفة.

زجاجة بروميولي وترمس لوك آند لوك ووعاء لتحضير القهوة لامبارت.

وبهذا القدر نكون قد قدمنا لكم عروض مضاعفات الخمسة المقدمة من أسواق بنده وهايبر بنده في السعودية وهي عروض تبدأ من 5 ريال سعودي وتتنوع تلك عروض بين كل الأدوات المختلفة التي من الممكن أن نحتاج إليها في المنزل.