نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تردد قناة الحياة الحمرا Alhayah وأهم البرامج المُقدمة بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الحياة الحمرا يبحث عنه مشاهدون قناة الحياة الحمرا بعد تغيير ترددها لقيامها ببعض التحديثات في الفترة الأخيرة وتحسين جودتها ونقاء الصوت، وهي قناة مصرية تقدم مجموعة كبيرة من البرامج والأخبار ووسائل الترفيه لمتابعيها من كل مكان بشكل مختلف، وقد نالت شهرة واسعة خلال وقت قصير في مصر والوطن العربي، لمحتواها الجذاب والهادف والذي يرضي جميع الأذواق والفئات العمرية.

نبذة عن قناة الحياة الحمرا

تم إصدار القناة في عام 2008م، وهي أول قناة فضائية من ضمن مجموعة قنوات شبكة تليفزيون الحياة والتي تحتوي على الكثير من القنوات، مثل قناة الحياة الحمرا والحياة دراما والحياة مسلسلات والحياة البنفسجية.

وقد كانت ملك مجموعة من رجال الأعمال، لكنها الآن أصبحت ملكًا لرجل الأعمال السيد البدوي، والذي يعتبر من كبار رجال الأعمال في مصر.

ورغم أنها تعد من أقدم القنوات المصرية الفضائية إلا أن لها شعبية عالمية، والكثير من متابعيها من مختلف أنحاء العالم، بسبب ما تقدمه من محتوى راق لا يتعارض مع العادات والتقاليد المصرية والعربية.

ويوجد لديها 2 استوديو، الأول مقره الرئيسي في مدينة الإنتاج الإعلامي، والثاني في برج التجارة العالمي الذي يطل على نهر النيل.

وتشتمل القناة على الكثير من الأجهزة والوسائل التقنية الحديثة، بالإضافة إلى توظيفها أمهر المذيعين والإعلاميين، من أجل عرض برامجها والتي مكنك مشاهدتها بعد ضبط تردد قناة الحياة الحمرا واختيار أحدث الأفلام والمسلسلات ليتم عرضها على شاشتها حصريًا، لجذب الكثير من المتابعين لها.

تردد قناة الحياة الحمرا

تعد قناة الحياة الحمرا قناة فضائية مصرية والتي أصبحت تتنافس مع باقي القنوات الفضائية الأخرى، وتحرص على جذب أكبر عدد من المتابعين لها في مصر والوطن العربي، حيث إن شبكة قنوات الحياة من أهم القنوات الفضائية الموجودة حاليًا، كما أنها تحقق أعلى نسب المشاهدات ليس فقط في مصر بل في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، ويمكنك من خلال تردد قنوات نايل سات وعرب سات 2022 معرفة ترددات الكثير من القنوات على الأقمار الصناعية المختلفة، وفيما يلي تردد قناة الحياة الحمرا على القمر الصناعي النايل سات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات 12207 رأسي 27500 3/4

مميزات قناة الحياة الحمرا

توجد مميزات عديدة تتمتع بها قناة الحياة الحمرا تعتبر السبب الرئيسي لما حققته من انتشار ونجاح منقطع النظير في الآونة الأخيرة، والتي يمكنك اكتشافها بعد ضبط تردد قناة الحياة الحمرا والاستمتاع بمشاهدتها، وهي:

تحرص القناة على تقديم محتوى إعلامي هادف ومتكامل يتضمن جميع ما يبحث عنه المشاهد المصري والعربي، والذي يتنوع ما بين برامج ترفيهية وأعمال فنية وأخبار وبرامج حوارية ورياضية وغيرها.

تتمسك القناة بهويتها المصرية من خلال ما تقدمه من محتوى يناسب مع العادات والتقاليد الشرقية ومبادئ الإعلام العربي فيما يخص حذف المشاهد الجريئة والخادشة للحياء وعدم إثارة الفتن ومنع أي لفظ خارج يثير غضب الأسرة المصرية والعربية، مما جعلها قناة عائلية من الدرجة الأولى.

تضم القناة مجموعة كبيرة من الاستديوهات بسبب ضخامة تمويلها، مع تخصيصها مبلغًا كبيرًا للبرامج الرياضية وشرائها بشكل حصري الكثير من المسلسلات والأفلام وغيرهما.

يعمل في القناة نخبة كبيرة من ألمع المذيعين والنجوم والإداريين وكبار المشايخ والطهاة والدعاة والعاملين والاستشاريين في جميع المجالات وغيرهم من القائمين على إدارتها.

كما تعد قناة مجانية وغير مشفرة، وتقوم ببث إعلامها من خلال القمر الصناعي النايل سات، مما أتاح الفرصة لمتابعيها من مصر والعالم العربي وجميع دول العالم لمشاهدتها.

أيضا تحرص على تقديم أفضل صورة ونقاء صوت لمتابعيها من مصر وجميع الوطن العربي، من خلال استخدامها أحدث الوسائل والتقنيات والأجهزة.

تتيح لمشاهديها من جميع أنحاء العالم التواصل معها بسهولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل الفيس بوك واليوتيوب.

تقدم القناة محتوى جودته عالية جدًا دون حدوث أي تشويش أو انقطاع.

تملك القناة فريق عمل ضخمًا ومجهزًا بأفضل أنواع الأجهزة، ولديه قدرة كبيرة على تخفيف الأحداث في جميع أنحاء مصر بسرعة كبيرة.

توجد في القناة مجموعة كبيرة من المحللين والأشخاص الذين لديهم قدرة على التجديد والابتكار في القناة بصورة مستمرة.

مقدمو برامج قناة الحياة الحمرا

توجد نخبة كبيرة من مقدمي البرامج الذين يقدمون الكثير من البرامج الهادفة على قناة الحياة الحمرا وهم:

الإعلامية لبنى عسل.

بوسي شلبي.

الإعلامية هبة الأباصيري.

الإعلامي عمرو الليثي.

المذيعة سمر يسري.

كريم شحاتة.

الإعلامي محمد مصطفى شردي.

برامج مقدمة على قناة الحياة الحمرا

تحرص قناة الحياة الحمرا على الانفراد بتقديم الكثير من برامج التوك شو المصرية التي يمكنك الاستمتاع بمشاهدتها بعد ضبط تردد قناة الحياة الحمرا ومنها البرامج التالية:

برنامج الحياة اليوم.

أيضا برنامج واحد من الناس من تقديم الإعلامي الكبير عمرو الليثي.

برنامج الحياة حلوة تقديم رزان مغربي المطربة والمذيعة اللبنانية.

انتبهوا أيها السادة تقديم الفنانة الكبيرة هالة فاخر.

الملاعب اليوم تقديم الكابتن حازم إمام وسيف زاهر.

برنامج معالي المواطن تقديم مجدي الجلاد.

الخاتمة

تردد قناة الحياة الحمرا يبحث عنه متابعو قناة الحياة الحمرا بعد تغييره في الفترة الأخيرة، لقيام القناة ببعض التغييرات الخاصة بنقاء الصوت وجودة الشاشة، وهي قناة مصرية تقدم الكثير من البرامج الترفيهية والإخبارية، بالإضافة إلى وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين المخضرمين وذوي الخبرة الكبيرة في مجال الإعلام.