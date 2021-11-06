تعرف على مميزات وإضافات ببجي موبايل التحديث الجديد2021 ملئ بالمفاجأت

ببجي موبايل واحده من أقوي الألعاب التي تنفرد على الساحة العالمية في مجال الألعاب القتالية من الألعاب التي يتم تصنيفها على أنها أشهر الألعاب الجماعية من حيث الإقبال عليها حول العالم فلم يعد يرتبط أسم ببجي بحدود أصدقائك فقط كما يعتقد البعض بل تنتشر اللعبة على نطاق واسع بين الأطفال والكبار، ولا شك في أن أحد اسباب إنتشار اللعبة بهذا الشكل الضخم هو عدم توقف اللعبة عند شئ معين بل تعمل اللعبة دائماً على التحديث ومواجهة العيوب التي يتم تداولها من قبل اللاعبين على المواقع الرسمية للعبة ببجي على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرهم حتى تصبح مناسبة وملائمة للجميع.

لعبة ببجي موبايل الإصدار الجديد

تحديث ببجي الجديد:

فإن التحديثات المستمرة تجعلها أكثر ملائمة لرغبة اللاعب، وتقوم اللعبة بإطلاق التحديثات بشكل شبه شهري وآخر التحديثات التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي الذي يعتبر ملئ بالمفاجأت والتي يرغب اللاعبين في الاستمتاع بها خاصةً مع الأخبار المتعددة على مواقع السوشيال ميديا بشأن التحديث الجديد، لذلك نقدم لعشاق ببجي أقوي المميزات الجديدة من خلال هذا المقال.

أهم مميزات التحديث الجديد ببجي موبايل 2021:

طول فترة البقاء بدلاً من وقت معين حتى إشراقة الشمس.

واحده من أفضل مميزات لعبة ببجي في التحديث الجديد وهي من أكثر الخطوات التي ينتظرها اللاعبين، وهي تبديل مساحة اللعبة لتصبح أقل مساحة على الأندرويد والآيفون وأجهزة الكمبيوتر حيث تمثل مساحة ببجي حالياً 1.5 جيجا بايت بدلاً من 1.8 جيجا بايت.

إمكانية التحرك بشكل أسرع نظراً لتزويد اللعبة بدرجات سريعة نارية تعتبر أسرع من العربات التقليدية في اللعبة.

الاحتفاظ باللقطات المبهرة وتوثيقها ضمن تطورات اللاعب.

خطوات تحميل التحديث الجديد: