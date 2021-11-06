نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير بجميع فروعه لفترة محدودة على كافة المنتجات بخصومات غير مسبوقة من Garir Store في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوالات حديثة وإلكترونيات متنوعة تقدمها لكم مكتبات جرير بكافة فروعه بالمملكة العربية السعودية وخارجها ضمن عروض جرير في الأسبوع الأقوى، كما تجدون بالمكتبات وعبر جرير Garir online العديد من المنتجات المميزة، والتي من أهمها اللابتوبات، والهواتف الذكية، وعلى الأدوات المكتبية، والمدرسية، وعلى الكتي العربية والأجنبية، وكذلك على إكسسوارت الإلكترونيات من الإصدارات الحديثة 2021/2022، ونقدم لكم تفاصيل العروض من خلال موقع ثقفني.

أقوى عروض جرير Garir Store في فروعه بالمملكة العربية السعودية

نقدم لكم عبر موقع ثقفني أحدث عروض مكتبة جرير على الجوالات، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 سعة 256 جيجابايت باللون الفضي الفانتوم بوفر 700 ريال سعودي، كما يقدم الماركت خصم آخر على سعر أيفون 13 Apple سعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس، كما يوفر الماركت خصم آخر آخر على سعر أبل أيفون 13 ميني بسعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس بقيمة خصم 450 ريال سعودي، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 سعة 256 جيجابايت فضي فانتوم.

خصومات مكتبات جرير من اليوم وحتى نفاذ الكميات Garir offers

يوجد خصم آخر من الماركت على سعر ايفون ابل 13 سعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس بلون ضوء النجوم من الجيل الخامس، وبخصم 450 ريال سعودي، عروض أخري نقدمها لكم عبر موقع ثقفني، ومنها: خصم على سعر ايفون آبل ميني بسعة 512 جيجابايت من الجيل الخامس للجوالات، كما يتوفر أيضاً خصم خاص منهم على سعر ابل أيفون 13 ميني من الجيل الخامس ولكن بلون سماء الليل.

تخفيضات مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية

توفر مكتبات جرير أيضاً عروض أخرى على باقي أسعار الجوالات، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف أيفون 13 ميني بسعة 256 جيجابايت باللون الأزرق من الجيل الخامس للجوالات، كما يقدم الماركت عرض آخر على سعر هاتف أيفون 13 apple باللون الأحمر من الجيل الخامس للجوالات بخصم ٤٥٠ ريال سعودي، كما يوفر الماركت خصم آخر على سعر آبل أيفون 13 mini بسعة 128 جيجابايت من الجيل الخامس للجوالات، وغيره على سعر ابل ايفون 13 من الجيل الخامس باللون الكحلي بسعة 256 جيجابايت، وغيرهم العديد من الخصومات الخاصة.

أقوى عروض مكتبات جرير Garir اليوم

خصم آخر من مكتبات جرير على كافة أنواع الملفات، ومنها: خصم خاص على سعر روينج سبرينج حافظة الأوراق 2 A4 مخرم، وعلى سعر حافظة الأوراق للملفات A4 جيوب مشبك بورق له شوكة 2 فاصل، وخصم آخر منهم على سعر روينج سبرينج حافظة الأوراق 4A، وغيره على سعر جراب بقفل سحاب Cat.