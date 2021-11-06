شوف “تحطيم الأسعار” أجدد عروض جرير لشهر نوفمبر 2021 خصومات تصل لـ 20% على ال

أجدد عروض جرير لشهر نوفمبر 2021 نقدمها لكم، حيث قد قامت مكتبة جرير في السعودية بعدة تخفيضات على أسعار الجولات والهواتف الذكية وعلى الشاشات حيث تقدم مكتبة جرير مجموعة من أحدث الأجهزة ووسائل الاتصال الحديثة من انواع هذه الجولات آبل وسامسونج و هواوي ونستعرض أهم عروض هذه المكتبة والعروض المميزة بها من خلال هذا المقال.

أجدد عروض جرير لشهر نوفمبر 2021

لقد قامت المكتبة ببيع أحدث الأجهزة والشاشات وعملت على تخفيضات هائلة منها:

تلفون سامسونج جالكسي زد فولد 3 الجديد ويكون قابل للطي وتكون سعته حوالي 256 جيجابايت ، يكون سعره حوالي 6799ريال سعودي ومعه هدية بقيمة 2487 ريال وله ضمان لمدة عامين.

تلفون سامسونج جالكسي زد فلير 3 الجديد الذي يمكن طيه وسعته تكون 256 جيجابايت وسعره حوالي 3999 ريال سعودي ويتوفر معه هدايا بقيمة 1907 ريال وضمان لمدة عاميين والوانه المتاحة أسود وأخضر وكريمي .

تلفون أبل ايفون مساحته 128 جيجا بايت تقنية g5 يصل سعره إلى 3499 بعد التخفيض بدلا من 4049ريال وضمان لمدة عامين الالوان المتوفرة بنفسجي ، أبيض، أخضر.

جوال أيفون سعة 64 جيجا بايت يدعم تقنية G5 يباع بسعر 3299 ريال بدلا من 3799 وضمان لمدة عامين الألوان المتوفرة أحمر وأسود وبنفسجي و أبيض.

جوال هواوي بي 40 برو مساحته 512 جيجابايت يمتلك تقنية G5 يباع بسعر 4319 بدلا من 4799 ضمان لمدة سنتين ألوانه أسود وسيراميكي.

هواوي فيفو مساحته 256 جيجابايت يباع بسعر 2499 ريال بدلا من 2699 ريال ضمان لمدة عامين لونه أسود وأزرق.

عروض جرير المتوقعة هذا الأسبوع

عملت مكتبة جرير السعودية على بيع جميع الأجهزة الإلكترونية والشاشات والسماعات بأسعار ليست غالية حيث تقام عليها عروض وخصومات تصل إلى 25%؛ لذلك يلجا كثير من الأشخاص للتوجه إليها فهي تعتبر بمثابة مركز تجاري يضم معظم الأجهزة الكهربائية الحديثة والإلكترونية الجديدة ولم تقوم على تخفيض الأسعار فقط وإنما تقوم بالتقسيط في بيع منتجاتها وتقوم شركة كورا بتمويلها ويمكن الشراء بها عن طريق الإنترنت في ثواني معدودة وأهم منتجاتها.