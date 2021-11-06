شوف عروض هايبر بنده Hyper Panda على كافة المنتجات لفترة محدودة من داخل مجله بندة وعبر التصفح بنده اون لاين

بخصم يصل إلى 50% على كافة السلع والمنتجات داخل هايبر بندة Hyper Panda يعود لكم الماركت من جديد، حيث يقدم لكم الماركت مجموعة كاملة من السلع المحلية والمستوردة، ومنها: خصومات بنده على منتجات الألبان والجبن بأنواعها، كما بالماركت خصومات على أسعار المنتجات الغذائية بأنواعها، وعلى أسعار المنظفات بأنواعها والإلكترونيات، وعلى أسعار المفروشات وبعض الأحذية، كما يتوفر بالماركت خصومات عديدة على جميع أنواع الأسماك، واللحوم، والدجاج، كما يتوفر بالماركت خصومات على أسعار الخضروات والفواكه بأنواعهم، وفيما يلي سوف نقدم لكم تفاصيل عروض هايبر بنده على جميع هذه المنتجات من خلال موقع ثقفني للعروض، وغيرها:

عروض هايبر بنده Hyper Panda على المنتجات الغذائية بأنواعها

يقدم لكم هايبر بنده العديد من الخصومات على أسعار المنتجات الغذائية بأنواعها، ومن بينها: خصم بنده المميز على سعر شبيهة القشطة من ماركة المراعي، وعلى سعر عبوات العسل الطبيعي من ماركة الشفاء، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على أسعار الزبدة الغير مملحة من ماركة لورباك، وغيرها على سعر عبوات الجبنة الشيدر للبرجر من برايد، وخصم آخر على سعر الجمبري الوسط المطبوخ.

عروض بنده الأسبوعية بخصومات 50% حتى نفاذ الكميات Panda

يوفر لكم هايبر بنده أيضاً ضمن عروضه لهذا الأسبوع: عرض مميز على سعر جمبري المزارع، وعلى سعر الدجاج الطازج من الفقيه، كما يتوفر بالماركت عرض مميز على سعر الدجاج الطازج من ماركة الفقيه، وغيره على سعر اللبنة التركية من بينار، وخصم مميز آخر على سعر المفروم البقري البرازيلي قليل الشحم، كما بالماركت أيضاً خصم ممتاز على سعر النقانق البقري البرازيلي.

عروض بنده الصفحة الرئيسية على قطع مختارة Hyper Panda

يوفر لكم الماركت أيضاً ضمن عروضه بصفحته الرئيسية خصومات مميزة على أسعار: الأرز البسمتي من الطائي، وخصم آخر منه على سعر الحليب المجفف كامل الدسم من ماركة المراعي، كما بالماركت تخفيض مميز على سعر شكولاتة جواهر جالكسي المشكلة مميزة المذاق، وغيره على سعر تفاح جالا الإيطالي والفرنسي، وتخفيض مميز آخر على سعر عبوات الكورن فليكس من كلوقز، وغيرها العديد من العروض المميزة.