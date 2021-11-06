شوف عروض السيارات مصرف الراجحي مع شروط التمويل في المملكة

عروض السيارات مصرف الراجحي، هو احد تمويلات بنك الراجحي والتي تقدم للعديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر عروض السيارات هي احد ركائز الراجحي للتمويلات والتي تلاقى إقبال كبيره جدا من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة، ويعتبر تمويل السيارات من اهم الأدوات لكل الأسر السعودية والتي تلاقى استحسان لدى الكثيرين، وهناك أيضا التمويل التأجيري للسيارات عن طريق بنك الراجحي وهذا التمويل يمتلك الكثير من العروض المتنوعة التي تتوافق مع دخل الأسرة، عروض سيارات بنك الراجحي يبحث عليها العديد من المواطنين والمقيمين في السعودية ولهذا سوف نتعرف على جميع تفاصيل عروض السيارات من خلال الراجحي.

عروض السيارات مصرف الراجحي

يقدم عروض السيارات مصرف الراجحي عن طريق أدوات وضعها البنك من اجل استحسان جميع العملاء، تمويل السيارات عن طريق بنك الراجحي من اهم الخطوات التي يلجا إليها الكثيرين في المملكة العربية السعودية، وتقدم خطوات التمويل من خلال احد فروع الراجحي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو عن طريق التقديم من خلال موقع البنك الإلكتروني، كل هذه طرق من اجل التقديم على عروض سيارات مصرف الراجحي لتسهيل الأمر على جميع العملاء، وهناك أيضا التقديم من خلال الاتصال على هذا الرقم 8001241222 من اجل التقديم والاستفسار عن أي أمور تخص عروض سيارات الراجحي.

شروط تمويل سيارات الراجحي بالتقسيط

اولا لابد من تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي عند شراء السيارة بالتقسيط.

أن يتم اختيار السيارة من معارض بنك الراجحي أو من خلال أحد الوكلاء المعتمدين لدى المصرف.

تقديم الطلب يتم عن طريق موقع بنك الراجحي الإلكتروني أو أحد فروع البنك.

يتم الاتفاق على كافة التفاصيل من مدة التقسيط وهامش الربح وغيرها.

لابد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك.

السرعة وسهولة الانتهاء من الإجراءات من مميزات بنك الراجحي.

يتاح نظام التقسيط للسيارات الجديدة والمستعملة.

تأجير السيارات بدون تحويل راتب

وهذه احد المميزات التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة وهى الحصول على سيارة مستعمله عن طريق نظام خاص من البنك ألا وهى تمويل التأجير بدون تحويل راتب، وهذا التمويل به عدد من المتطلبات التالي.