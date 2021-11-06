شوف تخفيضات كبرى على الجوالات في اكسترا السعودية اليوم

حرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات التي تساعد الجميع في الحصول الأجهزة الإلكترونية بأقل الأسعار فمن بين الأجهزة التي توفرها اكسترا الهواتف المحمول بأقل الأسعار التي من بينها سامسونج وأبل وريل مي وغيرهم الكثير من هواتف المحمول الأخرى ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أبرز عروض اكسترا على هواتف المحمول.

عروض اكسترا السعودية على الهواتف المحمول

توفر اكسترا إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على أبرز الهواتف المحمول من أشهر الماركات التي من أهمها كلاً من التالي:

خصم بنسبة 36.68% على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر.

خصم بنسبة 35.01% على هاتف سامسونج نوت 20، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي.

خصم بنسبة 17.50% على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

خصم بنسبة 21.05% على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر.

خصم على هاتف سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفضي.



يتوفر العرض على هاتف سامسونج جالسي اس 20 رام 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت.

خصومات وعروض اكسترا على الهواتف المحمول

توفر اكسترا علرض على كلاً من هاتف محمول هواوي مات اس Huawei Mate S Touch Made Powerful، هاتف محمول آبل ايفون اس 6 بلس Apple Iphone S6 Plus عرض على هاتف سامسونج جالكسي اس 6 ايدج بلس Samsung Galaxy S6 Egde Plus.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية

يحتوي العرض على هاتف سامسونج نوت 5 Samsung Note 5 4G، سامسونج جالكسي نوت ايدج Samsung Galaxy Note Edge، يحتوي العرض على هاتف سوني اكسبريا زد 3 Sony Xperia Z3، يشمل العرض على اتش تي سي وان ام 9 HTC One M9 LTE، موتوريلا نيكسيس 6 Motorola Nexus 6 Midnight Blue، يحتوي العرض على هاتف هواوي بي 8 ماكس Huawei P8 Max، يحتوي العرض على ال جي جي4 مزدوج الشريحة LG G4 Dual Sim Leather Black.