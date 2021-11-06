نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وخصومات 60% على كافة المنتجات في بنده السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وخصومات 60% على كافة المنتجات في بنده السعودية اليوم، توفر بنده مختلف الخصومات على مختلف الأغراض التي يحتاج إليها كل منزل فجميع الأجهزة الكهربائية التي تحتاجونها بالإضافة للمنتجات الغذائية ستجدونها لدى بندة فحرصت بندة على أن توفر خصومات لنسبة تصل لأكثر من 50%، فإذا كنتم في حاجة للتعامل مع بندة فيمكنكم التوجه إلى أقرب فرع لها فلديها فروع عديدة في أرجاء المملكة العربية السعودية وإليكم في مقالنا التالي أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل بنده.

يعد هايبر بنده من أهم الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أفضل المنتجات الغذائية بالإضافة لمستلزمات التنظيف، فيعمل هايبر بنده على مدار اليوم لكي يقدم إلى عملائها أفضل المنتجات بأسعار مميزة ومناسبة للجميع دون أن تؤثر على ميزانية الفرد.

عروض بنده السعودية اليوم

يشمل العرض على كلًا من التالي سامسونج تلفزيون ال اي دي Samsung TV LED، سامسونج تلفزيون بلازما، توشيبا تلفزيون ال اي دي Toshiba Turbo LED TV، شارب تلفزيون ال اي دي Sharp LED TV Full HD، نيكاي تلفزيون ال اي دي سمارت Nikai LED Smart TV، سكاي وارث ال اي دي تلفزيون Skyworth LED TV، أفترون تلفزيون أل اي دي Aftron LED TV، سامسونج مسرح منزلي بلوتوث Samsung Home Theater – Bluetoot.

يحتوي العرض على كلاً من التالي” هيوماكس ريسيفر اتش دي Humax Receiver Digital HD، دورا ريسيفر بمدخل كارت Dora Receiver HD، كانون كاميرا دي اس سي اكسوس Canon Camera، أبيتك كاميرا فيديو Apitek video Camera HD، جينكس كاميرا فيديو Genx Video Camera، فوجي فيلم كاميرا إحترافية Fuji Film Camera.

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شاحن متنقل ميركل يمين وشاحن متنقل اكس سل X-cell power bank، سماعات أذن فوداكس Vodex Earphone وسماعة لاسلكية مايسترو Mastro Wireless Light وسماعة بلوتوث اكستريم Xtreme Ultra Bluetooth Headset، كابل ايفون ميلي Mili lighthing Cable وكابل اتش دي ام أي بيلكين Belkin High HDMi Cable، شاحن جداري ميلي وسماعة بلوتوث ستريو لونار Lunar Bluetooth Stereo Sound.

عروض هايبر بنده

يشمل العرض على مكواة بخار تيفال Tefal Steam Iron، موزع مياه حار وبارد من هوني ويل Honeywell Water، غلاية كينوود ستانلس ستيل Kenwood Kettle Stainless Steel، ابريق مع غطاء لومينارك Lumirac Jug وترمس تايجر Tiger Vacuum Flask وخلاط ووعاء طاحونة من أمجوي Emjoi Blender Grinder، طقم عشاء من اندروا Endura Dinner وطقم عشاء ميلامين وقدر ضغط الومنيو من السيف Al Saif Aluminum Pressure Cooker.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

لا تقف منتجات هايبر بنده على ذلك بل يشمل أيضاً على كل من التالي حلى قولدن قشطة 170 جرام، ولدى متجر العثيم كلاً من التالي أيضاً أبو كاس أرز مزة هندي بسمتي 10 كيل جرام ويحتوي العرض أيضاً الخير ملح طعام ناعم 700 جرام.