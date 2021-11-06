نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم فرع الدمام الجديد داخل حي سيهات في المقال التالي

عروض العثيم فرع الدمام، قامت اليوم السبت 1 ربيع الثاني الموافق 6 نوفمبر شركات العثيم بافتتاح فرع ‫أسواق عبد الله العثيم‬ الجديد في ‫الدمام‬ داخل حي سيهات طريق الخليج، قم بزيارة الفرع واستمتع بعروض الافتتاح المميزة المقدمة من العثيم على جميع المنتجات وحاجات المنزل والأسرة والأدوات الكهربائية والأغذية، كل ذلك وأكثر في أسواق عبد الله العثيم وبأقل الأسعار في المملكة العربية السعودية. عروض العثيم فرع الدمام: تسعى شركة ‫أسواق عبد الله العثيم دائما ومنذ أنطلاقها إلى تحقيق أكبر نسبة مبيعات على جميع المنتجات المختلفة وبأفضل الجودات والأسعار في الوطن العربي والشرق الأوسط ككل وليس داخل المملكة العربية السعودية فقط، ولذلك تسعى الشركة دائما في افتتاح أكبر عدد ممكن من الفروع في المملكة، وذلك عن طريق تقديم كل ما يحتاجه المشتري من منتجات وبسعر رائع، وطبقا لمبدأ الشركة في التوسع تم اليوم افتتاح ‫فرع الدمام‬ داخل حي سيهات طريق الخليج اليوم السبت 1 ربيع الثاني الموافق 6 نوفمبر.

ولذلك تقدم شركة عروض على مكرونة وفرة متنوع 400 جم عدد 4 حبات بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي مما يجعلك توفر 54%، كما تقدم أسواق العثيم عروض على معجون طماطم السعودية بسعر 11.95 ريال سعودي للربطة قبل الخصم ولكن بعد الخصم هتوفر 25% أي ستدفع 8.95 ريال سعودي.

وفر 29% عند حصولك على عرض العثيم على سمن فارم سعر الحبة عن خصم 29% سيكون 29.95 ريال سعودي، أما السعر قبل الخصم هو 41.95 ريال سعودي.

احصل على أرز مصري هتوفر 20% عند شرائك كيس أرز مصري من شركة العثيم الكيس بسعر 34.95 ريال سعودي. وعند الخصم يصبح سعر الشراء هو 27.95 ريال سعودي. ومن الأشياء التي تجعلك تحصل على الأرز غير عروض العثيم المميزة علية هي فوائد الأرز المتعددة ومنها: يعمل الأرز على إمداد الجسم بالطاقة، يعتبر الأرز مصدراً صحياً لتزويد الجسد بالطاقة. وهذا بسبب احتوائه على نسبة من الكربوهيدرات المعقدة. كما يزود الجسم بالألياف الغذائية. أيضا يعمل على إمداد الجسم بالفيتامينات. الأرز يحمي من السمنة. كما يساهم الأرز في الحماية من مرض السرطان. أيضا يزيد من نضارة البشرة. في النهاية يعمل على المساهمة في الحماية من مرض الزهايمر. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم فرع الدمام الجديد داخل حي سيهات - ثقفني - عروض وتخفيضات % error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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