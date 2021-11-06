نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده حرق أسعار وتخفيضات أكثر من 60% على جميع الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده حرق أسعار وتخفيضات أكثر من 60% على جميع الأجهزة الكهربائية إغتنم الفرصة الأن! ، بدأت منذ الثالث من نوفمبر الجاري عروض هايبر بنده السنوية المًنتظرة، والتي تقدم حرق أسعار كل عام يتجاوز 60% وتستمر خلال الأيام المقبلة من شهر نوفمبر، لذا إذا كنت تبحث عن الوقت المناسب لشراء أجهزة كهربائية سارع الأن وإغتنم الفرصة، وتعرف على عروض هايبر بنده المميزة على الأجهزة الكهربائية بأنواعها.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية

عجانة ومحضر طعام إريت ARIETE بسعر 269 ريال بدلاً من 799 ريال، وعجان سينكور بسعر 490 ريال أما عجان مولنيكس بسعر 599 ريال. وتتوفر مقلاة نوع حيباس GEEPAS سعة 4 لتر بسعر 169 ريال فقط ضمن تخفيضات مذهلة في عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع، تتوفر كذلك مقلاة نوع تيفال بسعر 249 ريال فقط بسعة 4 لتر 200 مللي، كما تواجدت قرورة الضغط الكهربائية نوع بالسون سعة 6 لتر بسعر يبلغ 279 ريال بدلاً من 399 ريال.

تتوفر عروض رائعة على الخلاط الكهربائي حيث يتوفر خلاط كينوود KENOOD بسعر 109 ريال و الكريكون بسعر 89 ريال فقط، وعرض خاص على مكنسة كهربائية نوع ARIETE بسعر 99 ريال فقط، بالإضافة إلى عروض هايبر بنده المميزة على الكبة الكهربائية تتوفر كبة من النوع جيباز بسعر 79 ريال ونوع الكولين بسعر 59 ريال، عروض على هاند بليندر جيباز بسعر 89 ريال فقط ضمن العرض الخاص.

عروض حرق أسعار هايبر بندة

تتوفر عروض على مفارم اللحم حيث يتوفر نوع كليكون بسعر 109 ريال، الجيباز بسعر 169 ريال و المولنيكس بسعر 489 ريال والكولين بسعر 179 ريال ضمن عروض هايبر بنده السنوية، عروض مميزة كذلك على غلايات الماء بجميع أنواعها حيث تتوفر نوع كليكون بسعر 45 ريال فقط، جيباز بسعر 69 ريال و نوع ETC بسعر 89 ريال والفليبس بسعر 109 ريال.

عروض خاصة على صانعة القهوة ETC بسعر 99 ريال والفليبس بسعر 139 ريال أما كليكون بسعر 159 ريال ضمن عروض خاصة سنوية من هايبر بنده، وعروض على المراوح مذهلة حيث تتوفر مروحة كليكون بسعر 69 ريال فقط، ويتوفر مًبرد الهواء كليكون بسعر 199 ريال والحجم الأكبر من كليكون وجيباز بسعر خاص 299 ريال، وعروض مميزة على الأفران الكهربائية حيث يتوفر ETC بسعر 379 ريال فقط،وبهذا انكون قد إنتهينا من تقديم أهم عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية.