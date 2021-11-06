شوف عروض بنده البلاك فرايدي خصومات من 20 ل 60% أقوى الخصومات

عروض بنده السعودية، يعد سوق بنده من ضمن الأسواق المشهورة للغاية في المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يتضمن خدمة تصل إلى أكثر من مائة وستون ألف زبون في المملكة العربية السعودية وأيضًا في جمهورية مصر العربية، حيث أن السوق يعتبر من ضمن رواد القطاع الهامة التي تختص بمجال التجزئة وتحتوي على السجل التجاري الذي يعود تاريخها سنة 1978، حيث يتوافر العديد من السلع الغذائية وكذلك الغير غذائية في السوق.

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خصومات بنده يعمل على تسويق السلع الغذائية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يقوم بإعطاء الأصناف التي تتضمن على جودة عالية بسعر يكون متناسبًا مع كل الأشخاص السعوديين وكذلك الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة استطاعت أن تحصل على الكثير من الجوائز التي تختص بها خلال تاريخها، ومن إحدى الجوائز هي، الجائزة السعودية التي تخص المسؤولية الاجتماعية في عام 2013، وأيضًا أحسن وأفضل علامة تجارية في جميع آسيا عام 2011.

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