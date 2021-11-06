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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده البلاك فرايدي خصومات من 20 ل 60% أقوى الخصومات في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يعد سوق بنده من ضمن الأسواق المشهورة للغاية في المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يتضمن خدمة تصل إلى أكثر من مائة وستون ألف زبون في المملكة العربية السعودية وأيضًا في جمهورية مصر العربية، حيث أن السوق يعتبر من ضمن رواد القطاع الهامة التي تختص بمجال التجزئة وتحتوي على السجل التجاري الذي يعود تاريخها سنة 1978، حيث يتوافر العديد من السلع الغذائية وكذلك الغير غذائية في السوق.
عروض بنده الأسبوعية خصومات البلاك فرايداي تصل ل 60% تسوق الآن وحتي نهاية نوفمبر
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يعمل على تسويق السلع الغذائية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يقوم بإعطاء الأصناف التي تتضمن على جودة عالية بسعر يكون متناسبًا مع كل الأشخاص السعوديين وكذلك الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة استطاعت أن تحصل على الكثير من الجوائز التي تختص بها خلال تاريخها، ومن إحدى الجوائز هي، الجائزة السعودية التي تخص المسؤولية الاجتماعية في عام 2013، وأيضًا أحسن وأفضل علامة تجارية في جميع آسيا عام 2011.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على جرام من المكرونة نوعها تريفا مقدار 7 قطع سعرها يكون 10.95 بدلًا من 22.75 ريال سعودي.
- خصومات بنده 7 قطع من المكرونة نوعها حدائق السعودية مقدار 400 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 19.75 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم 250 جرام من المكرونة نوعها قودي عدد حبتان يكون سعرها 16.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من البسكويت المصري المدور يكون سعرها 18.95 بدلًا من 22.75 ريال سعودي.
- 250 جرام من الخبز الفرنسي الأبيض الكبير يكون سعرها 2.95 بدلًا من 5.50 ريال سعودي.
- 250 جرام من الخبز الفرنسي مع الحبوب يكون سعرها 2.95 بدلًا من 5.50 ريال سعودي.
- 1.5 لتر من عصير الطازج من النوع نادك يكون سعرها 8.95 بدلًا من 11 ريال سعودي.
- 500 جرام من الزبدة الغير مملحة من النوع نادك سعرها يكون 15.95 بدلًا من 24.50 ريال سعودي.
- الزبدة من النوع لورباك مقدار 200 جرام سعرها يكون 16.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.
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